Vi söker en jobbcoach i Örebro!
2026-01-12
Om jobbet
Nu söker vi en ny kollega i Örebro till vårt team på Jobbkompaniet Nova! Vi söker en person som vill utmanas och utvecklas i en roll som handledare. För att lyckas i rollen är det viktigt att du brinner för att stötta och motivera andra att nå sina mål och att komma ut i sysselsättning.
En av de främsta uppgifterna som jobbcoach är att skapa gedigna ansökningshandlingar till sina deltagare. Vi förutsätter därför att dina ansökningshandlingar är väl genomarbetade och tilltalande.
För att vara aktuell för tjänsten är det viktigt att du uppnår kraven nedan. Förtydliga i din ansökan att du uppnår kraven och skicka med utbildningsintyg/examensbevis. Ansökningar som inte uppfyller kraven kommer inte hanteras.
För att vara aktuell för tjänsten måste du uppfylla följande krav:
Du har tillämpad högskoleutbildning där du läst minst 180 högskolepoäng.
Du har minst två (2) års sammanlagd arbetslivserfarenhet på heltid.
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
I arbetet som jobbcoach har du kontakt med arbetssökanden som behöver extra hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden. Ditt jobb kommer bestå av tre huvudsakliga delar. Den första delen är att skapa kontakter med arbetsgivare och matcha ut lämpliga kandidater i jobb eller studier. Den andra delen består i att stötta och rusta arbetssökande att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Den tredje delen av arbetet är administrativt, då deltagarnas utveckling regelbundet ska redovisas till Arbetsförmedlingen. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Coachande samtal
Vägledning mot arbete eller studier
Administration, såsom journalföring och rapportering till Arbetsförmedlingen
Planering av det egna arbetet samt deltagarnas aktiviteter
Hålla i föreläsningar och seminarier
Matcha arbetssökande med arbetsgivare
Ständigt arbeta med att utöka dina arbetsgivarkontakter
Tjänsten:
Tjänsten är till en början på deltid, därefter finns det möjligheter till att gå upp till heltid på sikt. Arbetstider är vardagar under kontorstider. Du kommer att vara placerad i Örebro och ha ansvar över att bemanna våra kontor under våra öppettider. Vi erbjuder fast månadslön + resultatbaserad bonus.
Tillträde sker när vi har hittat rätt kandidat för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlighet, då vi letar efter en person som förutom att göra ett bra arbete även passar in i vår personalstyrka.
Om dig:
Vi tror att du är en målinriktad person, som älskar att stötta och hjälpa andra människor. Du bör vara flexibel, ordningsam och gilla att arbeta både självständigt och i grupp. Du värdesätter olikheter och har förståelse för att människor har olika förutsättningar och kommer från olika kulturer.
För att lyckas som jobbcoach behöver du även ha förmågan att inspirera och motivera andra, samt vara insatt i hur det svenska arbetsmarknadssystemet fungerar. Arbetet är till viss del säljande, så har du även en säljande personlighet kommer du vara perfekt för jobbet. Det är meriterande om du har ett stort nätverk, kännedom om den lokala arbetsmarknaden och ett etablerat kontaktnät med arbetsgivare.
Som person trivs du att arbeta med människor och har god förmåga att planera och organisera ditt dagliga arbete. Du har god kommunikationsförmåga och det är meriterande med erfarenhet av coachning sedan tidigare.
Meriter
Ytterligare språkkunskaper
Körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper av Microsoft Teams
Arbetslivserfarenhet av försäljning
Arbetslivserfarenhet av rekrytering
Var vänlig och skicka med ditt utbildningsintyg i din ansökan. Förtydliga att du uppfyller kraven högre upp i annonsen. Arbetsgivarintyg från tidigare arbeten kommer behövas vid en eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6460139-1783714". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbkompaniet Nova AB
Klostergatan 15

703 39 ÖREBRO
703 39 ÖREBRO Jobbnummer
