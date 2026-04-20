Vi söker en IT-infrastrukturspecialist till Sourcecom
På Sourcecom får du unika utvecklingsmöjligheter i ett konsultbolag med familjär stämning och låg personalomsättning. Här blir du en del av en tekniskt driven miljö där du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och varierade kunder inom olika branscher. Sök rollen idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Sourcecom är en strategisk partner inom IT och säkerhet, med stark teknisk kompetens och lång erfarenhet av att leverera stabila och effektiva IT-miljöer till sina kunder.
Som IT-infrastrukturspecialist arbetar du som konsult i uppdrag där du ansvarar för drift, förvaltning och implementation av moderna IT-miljöer. Rollen är bred och tekniskt orienterad, med fokus på stabilitet, prestanda och förbättring av lösningar. Du blir en del av ett sammansvetsat team om cirka 12 konsulter.
Du erbjuds
En familjär arbetsplats med högt i tak
Möjligheter till personlig och professionell utveckling genom utbildningar och certifieringar
6 veckors semester, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och tjänstepensionDina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att säkerställa stabil och effektiv drift av kunders IT-miljöer samt bidra till utveckling och förbättring. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Drifta, förvalta och optimera IT-infrastruktur
Arbeta med Linux (t.ex. Red Hat) och virtualisering (t.ex. VMware, Hyper-V)
Arbeta med containerplattformar och automatisering (t.ex. Ansible, Puppet, Infrastructure as Code)
Felsöka och förbättra prestanda i komplexa miljöer
Arbeta med logghantering och övervakning
Delta i projekt och utveckla tekniska lösningar
Rådvigning till kund
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet inom IT-infrastruktur
Har erfarenhet av Linux och virtualisering
Har arbetat med drift, felsökning och optimering av IT-miljöer
Har erfarenhet av automation eller scriptbaserad hantering
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av containerlösningar (t.ex. Kubernetes/OpenShift)
Erfarenhet av Infrastructure as Code
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "058VPL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
