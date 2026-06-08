Vi söker en Integrationsutvecklare
Xamera AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-08
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Vill du använda din tekniska kompetens till att lösa verkliga verksamhetsproblem i stor skala, utan att sitta och skriva kod hela dagarna? Hos oss får du en nyckelroll i navet mellan tusentals applikationer, enorma datamängder och verksamhetskritiska flöden.
När våra tjänster står still, står verksamheten still. Här är du med och säkerställer att allt från betalningar och lagerflöden till digitala kundtjänster fungerar dygnet runt.
Rollen
Du hamnar i en central integrationsfunktion där alla delar av verksamheten möts via koncernens alla tjänster. Din vardag består av att:
Förstå behov från olika avdelningar och översätta dem till smarta integrationslösningar
Arbeta med Java i Linux-miljö, Apache/Confluent Kafka, Kubernetes och molnplattformar
Konfigurera och återanvända befintliga komponenter snarare än att bygga allt från scratch
Titta på helheten, hur nya flöden påverkar kapacitet, stabilitet och andra system
Det här är inte en ren "kodartjänst" programmering är ditt verktyg, men du drivs av samspelet mellan teknik, människor och verksamhet.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du:
Har ca 2–5 års erfarenhet av Java-utveckling
Är kommunikativ, prestigelös och trivs i möten med olika avdelningar.
Är noggrann, ansvarstagande och ödmjuk, du förstår att våra lösningar är verksamhetskritiska
Gillar att samarbeta, fråga, lyssna och bygga förtroende med andra team
Har eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har jobbat med Linux, moln (t.ex. Azure/GCP/AWS/Oracle) och gärna Kafka/Kubernetes
Svenska är ett plus men inget krav: god engelska behövs.
Praktiskt
Placering: Solna, minst två dagar i veckan på kontor
Arbetstid: i huvudsak kontorstid (ca 8–17),
Start: efter sommaren eller enligt överenskommelse
Kontaktperson:
Rekryterare Erik Bjärterot erik.bjarterot@xamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7760764-2040494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Funckens gränd 1 (visa karta
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111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9951855