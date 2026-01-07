Vi söker en industrielektriker/mekaniker
RZ Pressmetall är en mekanisk verkstad som ingår i RZ-gruppen.
RZ-gruppen består av 17 olika mekaniska verkstäder inom olika kompetensområden.
RZ Pressmetalls verksamhetsområden ligger främst inom varmsmide av aluminiumkomponenter och är kontraktstillverkare till ett flertal företag inom bl.a. försvarsindustrin samt övrig verkstadsindustri. Maskinparken hos oss består av skruv- & hydrauliska pressar med presskraft från 150 ton till 2500 ton, värmebehandlingsugnar, ytbehandlingsanläggning och ett material laboratorium.
Arbetet som industrielektriker/mekaniker hos oss innebär huvudsakligen att reparera, serva och underhålla företagets maskinpark. Stort fokus läggs på förebyggande underhåll och förbättringsarbete, även fastighetsunderhåll ingår tjänsten. Du kommer att jobba nära produktionen för att uppnå bästa förståelse och resultat. Du kommer arbeta med dokumentation, beställning av reservdelar och externa tjänster, när de så behövs.
Din bakgrund/Dina egenskaper:
Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet av maskinunderhåll och maskinelektronik. Har du dessutom kunskaper inom hydraulik eller fastighetsel är det en stor merit.
Som person är du noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du brinner för förbättringar och har ett stort tekniskt intresse. Du ska ha en fallenhet att driva på och avsluta påbörjade projekt, men har samtidigt flexibiliteten att kunna prioritera om när det krävs. Vi fäster stor vikt vid att hitta en medarbetare med rätt personliga egenskaper.
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som brinner för reparationer, el, felsökning, problemlösning och mekanik samt vill få möjligheten att arbeta i en bred och varierande roll.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har: Bakgrund som underhållsmekaniker och elektrisktunderhåll med felsökning inom industrin. Utbildning inom el eller motsvarande från erfarenhet samt flytande kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi anställer löpande ansök genom att skicka mail med CV och personligt brev till ida.hedstrom@rzg.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
