Vi söker en härlig bartender till våra event!
2025-10-28
Vi söker en grym bartender till våra event!
Älskar du att stå bakom baren, skapa skön stämning och se till att gästerna har det toppen? Då vill vi ha dig med i vårt team!
Vi söker en erfaren bartender som trivs när det händer mycket, har ett leende på läpparna och gillar att jobba tillsammans med andra. Våra event varierar - ibland stora fester, ibland mindre mingel - och ibland hoppar vi även in och serverar mat.
Vi tänker att du:
Har minst 3 års erfarenhet bakom baren
Är glad, positiv och samarbetsvillig
Har känsla för service och gillar att ge gästerna det lilla extra
Pratar svenska eller engelska (krav)
Vi erbjuder:
Roliga och varierande event
Ett härligt gäng med bra energi
Möjlighet att utvecklas och ha kul på jobbet
Plats: [Dockan Malmö]
Omfattning: Vid behov / Eventbaserat
Intresserad? Skicka ett mail till rekrytering@laziza.se
och berätta lite kort om dig själv - vi längtar efter att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: rekrytering@laziza.se
Hallenborgs gata 19
211 19 MALMÖ
