Vi söker en Harley-Davidson Mekaniker Advanced alt. Master Technician
2025-10-07
Om jobbet
Järvsö Motor AB är en av hälsinglands största motor-butiker. 3,500 kvadratmeter fyllt av Motorcyklar-Tillbehör och verkstad. Företaget startades 1984 av samma ägare som idag, Så vi har funnits i 40 år och våran ambition och huvudsakliga inriktning är att vara en fullserviceanläggning med absolut högsta service inom MC-ATV-SNÖSKOTER.
Vi säljer nya Motorcyklar - fyrhjulingar ATV-UTV och snöskoter från: HARLEY-DAVIDSON, KTM & POLARIS. Och begagnade av alla välkända fabrikat.
Vårt motto är att vi med bästa servicegrad ska kunna erbjuda allt kunden behöver. Så att varje kund skall kunna ha maximal glädje och nytta av ditt fordon eller maskin A merit, B-körkort och erfarenhet av arbete på verkstad? Är du en gedigen mekaniker? I så fall har vi drömjobbet för dig!
Vi har fått flera utmärkelser från bland annat Harley-Davidson & Svedea
2017 H-D Bar & Skeild Award
2020 Årets MC-Handlare Svedea
2021 Svedea Årets MC-Verkstad
2022 H-D Dealer of the year Norden
2022 Top performer dealer 1/66 in the world
2023 Touring Sales EMEA Europe
Så som du förstår så strävar vi efter att alltid göra vårat bästa och att vara i framkant.
Vana, erfarenhet, utbildning av att laga Harley-Davidson, är det vi söker.
En merit också om du har erfarenhet av motorcyklar fyrhjulingar och snöskoter, och av dom fabrikat vi säljer,
Då du själv hela tiden utvecklar dig och gör kurser som idag till 80% görs via internet. Dessa är ett krav från leverantör att fullfölja för att, få ha auktorisationen som mekaniker av deras produkter. Men detta är du redan insikt i eftersom du har en Advanced eller Master Technician utbildning från Harley-Davidson
Det ligger på och i ditt ansvar att fullfölja dessa.
När alla kurser är genomgångna och godkända av leverantör: Polaris-KTM-Harley-Davidson så får du också samtidigt högre lön.
Vår strävan är att ala våra tekniker skall utbildas på sikt till Master Technician, en utbildning som vi bekostar.
Du har förmågan att ge god service trots att vissa dagar kan vara stressiga. Din omgivning och dina tidigare arbetsgivare beskriver dig som positiv och engagerad.
Vi tror att du är en positiv person som ger det där lilla extra, samtidigt som du brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service!
Vi är ett sammansvetsat gäng som trivs ihop och brinner för det vi gör och våra produkter, och vi har otroligt roligt på jobbet. Så nu har du chansen att bli en av oss i vårat Team. Vi behöver utöka med ytterligare en medarbetare på vår verkstad inför 2025, då efterfrågan av våra tjänster på verkstaden har ökat mycket , så känner du att detta skulle passa dig . Sök tjänsten nu!
Tillträde enligt överenskommelse snarast
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H-D Advanced/Master Technician". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järvsö Motor AB
(org.nr 556442-0072)
Industrivägen 22 (visa karta
827 51 JÄRVSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
anders Larsson anders@jcmotor.se 0706250420
