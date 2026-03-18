Vi Söker En Grillkock
PG i Söderköping AB / Kockjobb / Norrköping
2026-03-18
Som brinner för eld, rök och perfektion
Pappa Grappa, Söderköping
Pappa Grappa är en italiensk restaurang belägen vid Göta kanal i Söderköping med både inomhus- och uteservering. Vi är en restaurang med fokus på kvalitet, professionellt värdskap och en varm helhetsupplevelse för våra gäster. Hos oss är alla välkomna - från barnfamiljer och vänner till företag och pensionärer.
OM ROLLEN
Du är kungen över grillen. Där andra ser en arbetsplats ser du en scen - och varje rätt är en föreställning.
Vi söker en grillkock som förstår att grillning är mer än teknik. Det är tajming. Det är intuition. Det är att kunna läsa glöden lika säkert som du läser en gästs önskemål.
DU SOM SÖKER HAR
Erfarenhet av att arbeta med gas och kolgrill
Känsla för temperatur, tid och textur
Kunskap om olika köttslag,
Förståelse för rökning och marinader
DU SOM SÖKER ÄR
Lugn under press - även när det brinner på flera håll
Noggrann utan att vara långsam
Passionerad utan att vara högljudd
En lagspelare som ändå äger din station
DET HÄR GÖR DU
Ansvarar för grillstationen - från uppstart till nedstängning
Tillagar kött, fisk, fågel och grönsaker till perfektion
Samarbetar med kökschef och övriga kockar för att säkerställa flyt och kvalitet
Håller ordning, rutiner och högsta hygienstandard
Mejla in till work@pappagrappa.se
För information kontakta OP-chef Henric, 076-9495085 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: work@pappagrappa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grillkock PG Söderköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PG i Söderköping AB
(org.nr 556786-8145), https://www.pappagrappa.se/soderkoping/
Bergsvägen 3 (visa karta
)
614 34 SÖDERKÖPING Kontakt
Operativ Chef
Henric Uk-Man Young henric@pappagrappa.se 076-9495085 Jobbnummer
9804734