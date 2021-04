Vi Söker En Gästcurator Till Iaspis - Konstnärsnämnden - Arkivariejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden / Arkivariejobb / Stockholm2021-04-12Vi söker en gästcurator till IASPISIASPIS är Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. Uppdraget syftar till att främja konstnärlig utveckling och vidgade arbetsmöjligheter genom internationalisering. Verksamheten omfattar bland annat residensprogram i Sverige och utomlands, publik verksamhet samt olika former av möten mellan konstnärer, curatorer och andra yrkesverksamma.Under de kommande tre åren kommer vi att pröva ett nytt koncept där vi rekryterar en gästcurator, som tillsammans med ledning och övriga medarbetare ska bidra till att vidareutveckla IASPIS verksamhet. Anställningen är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till förlängning.IASPIS ingår i Avdelningen för stipendier och internationella program. Inom avdelningen finns även internationellt program för dans respektive musik. På IASPIS arbetar idag fem personer; tre projektansvariga med olika inriktning inom programmet samt två administratörer med ansvar för samordning av residensprogrammet respektive programmets kommunikation. Avdelningschefen ansvarar för budget och personal samt är den som leder och fördelar arbetet inom IASPIS.Vi söker dig som har internationell erfarenhet inom bild- och formområdet, och som vill bli en del av vårt team för att utveckla den konstnärliga inriktningen för IASPIS.I arbetsuppgifterna ingår bland annat:Stärka och utveckla den konstnärliga inriktningen för IASPISStärka och utveckla residensprogrammet i StockholmStärka och utveckla publika programIdentifiera strategiska utvecklingsområden och möjliga samarbetsprojekt för IASPISFöreträda IASPIS i externa sammanhangVi söker dig som har följande kvalifikationer:Minst tre års erfarenhet som curator, projektledare eller konstnärlig ledare inom bild- och formområdetHögskoleutbildning på minst tre år eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdigErfarenhet av internationellt arbete inom bild- och formområdetHar etablerade nätverk inom bild- och formområdet både i Sverige och internationelltErfarenhet av att representera en verksamhet i publika sammanhangMycket goda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift på engelskaMeriterande är att du även har:Erfarenhet av att arbeta med residensprogramErfarenhet av att initiera och genomföra publika program inom kulturområdetErfarenhet av att arbeta med både bild- respektive formområdetErfarenhet av budgetarbetePersonliga egenskaper:Du har en mycket god förmåga att samarbeta, leda, inkludera och inspireraDu har förmåga att skapa goda kontakter och samarbetenDu tar initiativ, är drivande och uppnår resultatDu är pålitlig och håller deadlinesVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Upplysningar och ansökanAnställningen är på 100%, tidsbegränsad till 1år med möjlighet till förlängning, med tillträde den 1 oktober 2021 eller efter överenskommelse. Konstnärsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.I ditt personliga brev och CV ska du så utförligt som möjligt redogöra för vilka kvalifikationer, meriter och personliga egenskaper du uppfyller. Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev med löneanspråk, så att de är oss tillhanda senast den 2 maj 2021, till e-post: rekrytering@konstnarsnamnden.se I rekryteringsprocessen kommer sedan Konstnärsnämnden som ett första steg att be de kandidater som har de kvalifikationer myndigheten söker, att beskriva ett curatoriellt koncept, vilket genom tematik, innehåll och form, förväntas bidra till att utveckla och stärka IASPIS. Därefter kommer de kandidater som bedöms bäst lämpade för tjänsten att kallas till intervju. För mer information om IASPIS och tjänsten som gästcurator: www.konstnarsnamnden.se/gastcurator Om KonstnärsnämndenKonstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt. Vi sitter i trevliga lokaler på Söder och är drygt 30 medarbetare.För information om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Pernilla Högström tel. 08-506 550 60 eller via mejl till pernilla.hogstrom@konstnarsnamnden.se , fackliga företrädare är för SACO Lena Malm , tel. 08-506 550 94 eller via mejl till lena.malm@konstnarsnamnden.se , och för ST Anneli Strömqvist, tel. 08-506 550 70 eller via mejl till anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-02KonstnärsnämndenMARIA SKOLGATA 8311853 STOCKHOLM5683956