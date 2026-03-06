Vi söker en familjerättssekreterare!
2026-03-06
Hej! Vad roligt att du är intresserad av jobbet som familjerättssekreterare hos oss! Vi söker en ny kollega som vill vara med och göra skillnad. Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.Familjerätten stödjer nyblivna föräldrar och de som överväger separation, erbjuder hjälp kring vårdnad, boende och umgänge samt hanterar frågor om föräldraskap och adoptioner. När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig på www.lulea.se/anstallning.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Din viktiga roll innebär: - rådgivning, samarbetssamtal och informationssamtal med separerade föräldrar- genomförande av vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätt - tillsättning av kontaktpersoner och umgängesstöd- utförande av medgivandeutredning för adoption- fastställande av föräldraskap- handläggning av namnärenden- samverkan med andra myndigheter, kommuner och organisationerArbetstiden är förlagd dagtid med möjlighet till flex. Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse och engagemang för att stödja och hjälpa individer. Vidare ska du som söker ha: - socionomexamen- erfarenhet av socialt arbete inom relevant områdeVi ser det som ett plus om du har svenskt B-körkort. Som person ska du vara strukturerad, trygg och analytisk. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering.Låter jobbet spännande? Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Inget personligt brev behövs för att ansöka till oss.
Om arbetsgivaren
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
