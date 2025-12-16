Vi söker en Exportspeditör till Siemens Energy!
2025-12-16
Vi på Adecco söker nu en Exportspeditör för uppdrag till vår världsledande teknikkund i Finspång, Siemens Energy! Är du en relationsskapande problemlösare med erfarenhet av logistik och transport ser vi fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som Exportspeditör hos vår kund Siemens Energy kommer du att arbeta i en dynamisk miljö där du förväntas hantera flera uppgifter samtidigt och bidra till att optimera transport- och tullprocesser. Du arbetar med många kontaktytor både internt och externt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Skapa transportdokument för att säkerställa korrekt hantering av varor
• Ansvara för transportupphandling och förhandla med leverantörer
• Utföra transportbokningar och koordinera med transportagenter
• Upprätthålla leverantörskontakter för att säkerställa smidiga leveranser
• Bevakning av leveranser för att säkerställa att tidsramar hålls
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco med start efter årsskiftet.
Om dig
För att passa bra och trivas i rollen bör du ha erfarenheter av transportfrågor och gilla att arbeta lösningsfokuserat. Du är flexibel kan prioritera när det är högt tempo i verksamheten. Du är ansvarstagande och engagerad i jobbet. Vidare ser vi gärna att du har:
• Relevant högskoleutbildning och gärna kvalificerad erfarenhet inom logistik (import/export)
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor
• Erfarenhet av avtalsskrivning
• Goda systemkunskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
