Vi söker en erfarenTeknikinformatör!
Experis AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2026-06-29
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eller i hela Sverige
För vår kund i Karlskrona söker vi efter en Teknikinformatör.
Uppdraget kommer att innefatta skapande av operatörsinstruktioner, för närvarande i PowerPoint. Arbetet genomförs iterativt genom datainsamling (intervjuer, fotografering, bild- och texthantering, mm.), skapa dokumentet i relevant mall och system, få det granskat och godkänt av relevant kompetens.
För att passa in på detta uppdrag skall du ha:
Erfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin
Intresse för att skapa, skriva och presentera information för olika målgrupper
Strukturerad, systematisk och noggrann
Skicklig på att samspela och kommunicera med många olika intressenter, internt och externt
Förmåga att skapa och bevara goda relationer
Tydligt och starkt eget driv - stor förmåga att arbeta självständigt
Förmåga att analysera och utveckla innehåll och struktur av teknisk information för bättre läsbarhet och förståelse
Känsla för språkstil och informationsflöde
Kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet
God kunskap i Officeprogrammen
Startdatum: Efter sommaren, tillsvidare
Omfattning: 100%
Plats för genomförande: Karlskrona, arbete sker 100% på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Felicia Ahlin Felicia.Ahlin@manpower.se Jobbnummer
9983273