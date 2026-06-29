Vi söker en erfarenTeknikinformatör!

Experis AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona
2026-06-29


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För vår kund i Karlskrona söker vi efter en Teknikinformatör.
Uppdraget kommer att innefatta skapande av operatörsinstruktioner, för närvarande i PowerPoint. Arbetet genomförs iterativt genom datainsamling (intervjuer, fotografering, bild- och texthantering, mm.), skapa dokumentet i relevant mall och system, få det granskat och godkänt av relevant kompetens.

För att passa in på detta uppdrag skall du ha:
Erfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin
Intresse för att skapa, skriva och presentera information för olika målgrupper
Strukturerad, systematisk och noggrann
Skicklig på att samspela och kommunicera med många olika intressenter, internt och externt
Förmåga att skapa och bevara goda relationer
Tydligt och starkt eget driv - stor förmåga att arbeta självständigt
Förmåga att analysera och utveckla innehåll och struktur av teknisk information för bättre läsbarhet och förståelse
Känsla för språkstil och informationsflöde
Kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet
God kunskap i Officeprogrammen

Startdatum: Efter sommaren, tillsvidare
Omfattning: 100%
Plats för genomförande: Karlskrona, arbete sker 100% på plats.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
371 57  KARLSKRONA

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Contact
Felicia Ahlin
Felicia.Ahlin@manpower.se

Jobbnummer
9983273

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