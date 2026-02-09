Vi söker en erfaren skjutstativsförare!
Vi söker nu en erfaren truckförare på heltid som kan köra skjutstativ (B3) till en kund i Åstorp. Kunden är ett ledande logistikföretag inom livsmedel. Arbetstiderna är förlagda 07:00-16:00 under måndag till fredag. Arbetet förekommer i kyl- och frysmiljö. Du kommer arbeta i ett litet team med stort ansvar.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är allmänt lagerarbete - främst infackning med skjutstativ. Du behöver vara mycket erfaren och duktig på trucken då det är en utmanande miljö med små marginaler.
Truckkörning (A och B)
Infackning
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som har stor erfarenhet sedan tidigare att köra skjutstativstruck (B3). För att lyckas i rollen behöver du vara fokuserad, driven och självgående. Du behöver trivas att arbete i ett högt tempo och vara flexibel för utmaningar som kan komma. Vi letar efter dig som är vänlig och ödmjuk. Du behöver klara av att arbete i en tuff miljö (kyl och frys).
Du kommer inneha en roll där skjutstativ är din huvuduppgift. Du tar emot order och kör in pallar i vad som internt kallas för "tunnel". Det är en viktig roll där tempo, noggrannhet och minimalt med fel är huvudfokus. Det är en central och viktig position där ditt tempo styr övriga delar av verksamheten.Kvalifikationer
Truckkort A1-4 och B1-4
Stor erfarenhet av B3
Tidigare erfarenhet av lager
Körkort och bil
Tjänsten tillsätts omgående vid rätt kandidat. Det är en viktig roll i verksamheten och långsiktigt uppdrag. På sikt finns utveckligspotential och chanser att ta större roller med peronalansvar inom företaget. Skicka iväg din ansökan redan nu.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
