Vi söker en erfaren Senior Redovisningsassistent
NN Bemanning & Rekrytering AB / Ekonomiassistentjobb / Nyköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Nyköping
2026-08-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Är du en erfaren redovisningsekonom som trivs med stort eget ansvar och vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, struktur och utveckling står i fokus? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi söker nu en Senior Redovisningsassistent till vår kund i Södermanlands län. I rollen får du ett självständigt ansvar för den löpande redovisningen och blir en viktig del av ekonomiavdelningen. Du arbetar nära ekonomichefen och fungerar som ett kvalificerat stöd till både verksamheten och övriga kollegor inom ekonomi.Om tjänsten
Som Senior Redovisningsassistent ansvarar du för att säkerställa en korrekt och effektiv redovisningsprocess. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat, där du bidrar till att förbättra rutiner och skapa effektiva ekonomiprocesser.Arbetsuppgifter
• Ansvara för kund- och leverantörsreskontra.
• Utföra avstämningar av balans- och resultatkonton.
• Hantera momsredovisning och enklare skattefrågor.
• Arbeta med periodiseringar samt månads-, kvartals- och årsbokslut.
• Upprätta betalningsförslag och genomföra bankavstämningar.
• Delta vid revision och ta fram efterfrågad dokumentation.
• Identifiera och driva förbättringar av ekonomiprocesser och interna rutiner.
• Samverka med verksamheten och externa parter i ekonomiska frågor.Profil
Gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning.
• Minst 3–8 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
• Dokumenterad erfarenhet av självständigt bokslutsarbete.
• God kunskap inom momsredovisning, kontoavstämningar och skattehantering.
• Erfarenhet av moderna ERP- och ekonomisystem.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av projektredovisning.
• Erfarenhet av processutveckling och digitalisering.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en noggrann och kvalitetsmedveten person som arbetar strukturerat och har en god planeringsförmåga. Du tar stort eget ansvar, trivs med att arbeta självständigt och har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
Du är samtidigt en prestigelös lagspelare som kommunicerar tydligt, skapar förtroende och uppskattar att samarbeta med både kollegor och externa kontakter. Vi ser även att du har ett intresse för att utveckla arbetssätt och effektivisera ekonomiprocesser.
Efter 6–12 månader i rollen förväntas du:
• Självständigt ansvara för den löpande redovisningen inom sitt ansvarsområde.
• Leverera korrekta bokslut enligt fastställda tidsplaner.
• Bidra till effektivare ekonomiprocesser och förbättrade rutiner.
• Vara ett naturligt stöd och en kunskapsresurs för kollegor.
• Aktivt bidra till verksamhetens ekonomiska kvalitet och fortsatta utveckling.Om företaget
Vi erbjuder:
Hos vår kund får du en ansvarsfull och utvecklande roll där du blir en viktig del av ekonomiavdelningen. Du får möjlighet att påverka arbetssätt, bidra till verksamhetens utveckling och arbeta i en organisation som värdesätter kvalitet, engagemang och långsiktighet.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten Senior Redovisningsassistent är en direkt rekrytering där du blir anställd av vår kund.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
10017884