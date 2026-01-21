Vi söker en enhetschef besöksmål
Vill du vara med och utveckla Örebro läns museums besöksmål? Vi finns permanent på flera platser i länet och turnerar med Mobila museet. I Örebro satsar vi stort - 2027 öppnar vi den renoverade och verksamhetsanpassade länsmuseibyggnaden.
Är du en både praktisk och utvecklingsinriktad person med intresse för konst- och kulturarv och mötet med besökarna då är detta en möjlighet för dig.
Är du den vi söker?
Du samarbetar gärna brett med kollegor inom olika discipliner och kan vara såväl lyhörd som pådrivande. Du kan ha flera olika aktiviteter i gång samtidigt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har god analytisk förmåga. Du är van vid att representera en verksamhet i offentliga sammanhang och du får gärna ha ett brett kontaktnät i länet.
Som person är du social och nätverksskapande samt prestigelös och öppen för kreativa lösningar. Du är både ordningsam och flexibel. Du kan engagera dig såväl i vardagliga och praktiska frågor som i utveckling av besöksmålen inkl. kompletterande finansieringsmöjligheter och samarbeten. Du driver med lust strategiska frågor och utvecklingsarbete.
Du har tidigare haft en chefsbefattning. Vi ser gärna att du arbetat inom näringslivet till exempel med besöksmål eller turism.
Om länsmuseet
Örebro läns museum är en viktig institution för länets och staden Örebros kulturliv. Länsmuseet med dess olika besöksmål ska vara tillgängligt och angeläget för länets invånare och för turister. Vi vill belysa och förnya relationen mellan människor och det förflutna för att öka möjligheten till delaktighet i dagens samhällsbygge. Museet arbetar med flera grundläggande teman som synen på kunskap, hur vi skapar våra gemenskaper och kulturell hållbarhet.
Vår ambition är att utställningarna i vår återöppnade länsmuseibyggnad ska vara sammanlänkade tematiskt. Byggnaden har stora arkitektoniska värden som ska tillvaratas i utställningssalarna. Vi vill med de nya utställningarna att besökaren ska bli berörd, få med sig en skönhetsupplevelse och ett helhetsintryck som är mer än de enskilda delarna. Vi har filialer/fastigheter i Lindesberg, Nora, Karlskoga och Askersund. De har såväl egna berättelser som berättelser länkade in i länsmuseibyggnadens utställningar.
Om tjänsten
Vi söker nu en enhetschef som i samverkan med museets ledningsgrupp vill ansvara för besökarnas upplevelser i praktiken - såväl fortsätta driva pågående verksamhet/besöksmål som bygga upp och utveckla besökarnas upplevelse i länsmuseibyggnaden i Örebro vid öppningen 2027.
Enhetschefen ska bygga upp en ny enhet som kompletterar och samarbetar med de andra enheterna. Initialt utgörs personalen av ett par tjänster, men den nya chefen kommer att få rekrytera personal bland annat till receptions-, butiks- och serveringsverksamhet.
Driften av länsmuseibyggnaden i Örebro sköts av fastighetsägaren Region Örebro län, men i tjänsten ingår att tillsammans med medarbetarna lära sig förstå byggnadens klimat, säkerhets- och tillgänglighetsfrågor inkl. ljus och ljud med mera. Detta för att bli en bra part i en faktabaserad dialog om åtgärder. Vidare ingår ansvar för länsmuseets fastighetsfrågor allmänt.
I tjänsten ingår att ansvara för öppethållande på anläggningarna utanför Örebro stad.
Delar av verksamheten kommer att vara intäktsfinansierad.
Krav
Högskole-/universitetsutbildning eller av arbetsgivaren utbildning bedömd som likvärdig.
Goda kunskaper i ekonomi och gedigen erfarenhet av budget och resultatansvar.
Flerårig chefserfarenhet
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta inom näringslivet.
Lett verksamhet vid besöksmål
Erfarenhet av arbete med att bredda finansiering och samarbeten med näringsliv med flera
Ansökan
Sista ansökningsdag 1 mars 2026.
Om anställningen
Hos oss får du trygga anställningsvillkor, kollektivavtalade förmåner och en inkluderande arbetsmiljö med stort engagemang och kompetens.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sommaren 2026. Arbetet förutsätter hög grad av fysisk närvaro på länsmuseets fastigheter.
Vi tillämpar provanställning. En ansökan till Örebro läns museum är en allmän handling.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en ökad spridning i etnisk och kulturell bakgrund.
Arbetsställe
Örebro läns museum Kaserngården 6, Örebro
Kontakt
Birgitta Johansen, länsmuseichef birgitta.johansen@olm.se
Telefon: 019-6028701
Fackliga företrädare
Johanna Björck, DIK
Telefon: 019-6028711
Per Torgén, Vision
