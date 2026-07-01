Vi söker en engagerad stödassistent
Lomma kommun, LSS / Vårdarjobb / Lomma Visa alla vårdarjobb i Lomma
2026-07-01
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi söker positiva, engagerade stödassistenter som vill vara med och göra skillnad i vår servicebostad och våra gruppbostäder i Lomma. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö där du, tillsammans med ett erfaret och dedikerat team, bidrar till att säkerställa våra brukares goda levnadsvillkor. Vi erbjuder en arbetsplats där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter att göra skillnad i människors liv. Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till en meningsfull vardag för våra brukare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Du kommer att spela en avgörande roll i att ge omsorg av god kvalitet och erbjuda pedagogiskt stöd till våra boende. Genom att hjälpa dem att vara delaktiga i sina liv, göra egna val och motiveras till ett aktivt liv i samhället, gör du skillnad varje dag. Att arbeta som stödassistent hos oss innebär ett dynamiskt och utmanande arbete där varje dag bjuder på nya möjligheter att växa och utvecklas.
För att lyckas i denna roll behöver du ha en naturlig förmåga att kommunicera pedagogiskt och samarbeta effektivt med kollegor, andra professioner och de boendes nätverk. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete och kommunikation är nyckeln till framgång, och där du får chansen att växa både professionellt och personligt.
Som stödassistent är din främsta uppgift att, i samråd med brukaren och med stöd av samordnande stödpedagog, planera och utforma individuellt anpassat stöd, service och omsorg. Målet är att brukaren ska kunna leva som andra, med individens egna önskemål och intressen och goda levnadsvillkor. Hos oss innebär rollen som stödassistent ständig utveckling, och vi förutsätter att du är engagerad i både din yrkesroll och verksamhetens utveckling.
Vi förväntar oss att du arbetar professionellt och ödmjukt med brukarfokus, och att du kan skapa en god struktur och sammanhang för våra brukare tillsammans med dina kollegor. Du är kreativ och vågar utmana både dig själv och dina kollegor till nya tankebanor. Omvårdnadsuppgifter förekommer, vilket gör att du får en varierad och meningsfull arbetsdag.
I tjänsten som stödassistent arbetar du dag, kväll och helger, vilket ger dig möjlighet att vara en del av brukarnas liv under olika tider på dygnet och verkligen göra skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, alternativt Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
Du ska ha erfarenhet och kunskap om LSS-lagstiftningen och dess intentioner samt erfarenhet av att arbeta med människor som omfattas av LSS och deras specifika behov av särskilda insatser.
Erfarenhet inom tydliggörande pedagogik, åldrandet inom LSS, samt annan erfarenhet från ett serviceyrke är meriterande. Vi ser det som självklart att du har erfarenhet av ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt.
Du har personliga egenskaper såsom initiativförmåga, problemlösning och ett öppet sinne. Vi ser också att du har ett stort mått av självkännedom och förstår dina egna styrkor och utvecklingsområden i mötet med andra människor. Du har lätt för att samarbeta och samverka med andra.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 30 00034 000kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "105-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
)
234 81 LOMMA Arbetsplats
Lomma kommun, LSS Kontakt
Emelie Tu, Enhetschef Emelie.tu@lomma.se Jobbnummer
9986747