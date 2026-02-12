Vi söker en engagerad snickare med servicekänsla

Ayva Invest AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-02-12


Vi söker en engagerad snickare med servicekänsla!
Vill du arbeta i ett företag där gemenskap, yrkesstolthet och kvalitet står i centrum? Nu söker vi en självgående och ansvarstagande snickare som vill bli en del av vårt sammansvetsade team. Hos oss är vi lagspelare - vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.

2026-02-12

Om tjänsten
Arbetet består främst av serviceuppdrag med varierande arbetsuppgifter. Du kommer arbeta både självständigt och i team, ofta ute hos kund. Tjänsten kräver att du är lösningsorienterad, noggrann och trivs med att ta ansvar.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Uppsättning av väggar
Enklare snickeriarbeten
Sockling
Montering av karmar
Åtgärder vid vattenskador
Rivning och bilning vid behov

Vi söker dig som:
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Inte är rädd för att ta i där det behövs

Vi erbjuder:
En trygg och familjär arbetsplats
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med företaget
Ett team där respekt, samarbete och professionalism är självklara värden

Låter det här som rätt nästa steg för dig?
Skicka din ansökan till oss på jobb@ayvaconsulting.se så hör vi av oss och berättar mer.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Via mail
E-post: jobb@ayvaconsulting.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SNICKARE 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ayva Invest AB (org.nr 559158-3470)
117 60  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholms län

Jobbnummer
9740097

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ayva Invest AB: