Vi söker en engagerad snickare med servicekänsla
2026-02-12
Vi söker en engagerad snickare med servicekänsla!
Vill du arbeta i ett företag där gemenskap, yrkesstolthet och kvalitet står i centrum? Nu söker vi en självgående och ansvarstagande snickare som vill bli en del av vårt sammansvetsade team. Hos oss är vi lagspelare - vi jobbar tillsammans och stöttar varandra.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Arbetet består främst av serviceuppdrag med varierande arbetsuppgifter. Du kommer arbeta både självständigt och i team, ofta ute hos kund. Tjänsten kräver att du är lösningsorienterad, noggrann och trivs med att ta ansvar.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Uppsättning av väggar
Enklare snickeriarbeten
Sockling
Montering av karmar
Åtgärder vid vattenskador
Rivning och bilning vid behov
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Inte är rädd för att ta i där det behövs
Vi erbjuder:
En trygg och familjär arbetsplats
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med företaget
Ett team där respekt, samarbete och professionalism är självklara värden
Låter det här som rätt nästa steg för dig?
Skicka din ansökan till oss på jobb@ayvaconsulting.se
så hör vi av oss och berättar mer.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Via mail
E-post: jobb@ayvaconsulting.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SNICKARE 2026".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
