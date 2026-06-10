Vi söker en engagerad medarbetare
Fundraising Byrån Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fundraising Byrån Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en passionerad och engagerad individ som älskar att ta egna initiativ och strävar efter att överträffa målen? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Vi söker just nu en administrativ assistent som är flexibel, anpassningsbar och kan hantera nya arbetsuppgifter i ett högt tempo. Arbetet innebär korta deadlines och kräver utmärkt problemlösnings förmåga.
I denna roll kommer du att hantera inkommande samtal och e-postmeddelanden, utföra utgående samtal och hantera administrativa uppgifter kopplade till denna kommunikation. Vi värdesätter din förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och ditt engagemang.
God datavana är nödvändigt och det är meriterande om du behärskar Officepaketet. Vi önskar ett långsiktigt samarbete och ser fram emot att se dig växa och utvecklas i rollen. Du kommer att bli en del av en arbetsmiljö fylld med positiv energi och driv, något vi är mycket stolta över.
Tjänsten sker i våra lokaler på Odengatan 48.Publiceringsdatum2026-06-10Profil
Fullgjorda gymnasiestudier
God datavana
Flexibel, positiv och engagerad
Har lätt att ta till dig ny information och vill lära dig nya saker
Du är inte rädd för att hantera lite tuffare samtal
Flytande svenska i tal och skrift
Vana att arbeta med telefonen som arbetsredskap är meriterande
Vi är en ledande aktör inom fundraising och har glädjen att samarbeta med en mängd respekterade organisationer såsom Plan Sverige, Hjärnfonden, Hundstallet, BRIS och många fler. Sedan vårt start år 2007 har vi stolt samarbetat med över 50 olika välgörenhetsorganisationer, både nationellt och internationellt. Vi ser fram emot att utvidga vårt team med likasinnade individer som delar vår passion för att göra en skillnad.
Vi erbjuder
Arbete i nyrenoverade lokaler centralt i Stockholm, Odengatan 48, nära till alla kommunikationer
Heltid måndag till fredag, varierande mellan 09.00 och 18.00
Lön ca 25 000 plus semester eller enligt överenskommelse
Omgående tillträde
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och strävar efter att hitta någon som kompletterar vårt team. Vi ser fram emot din ansökan och att berätta mer om tjänsten vid en intervju
Arbetstider: varierande mellan 9–18 måndag till fredag (lunchstängt 12-13). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: ewa.brekke@fundraisingbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fundraising Byrån Stockholm AB
(org.nr 556734-1648), http://www.fundraisingbyran.se
Odengatan 48 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9956287