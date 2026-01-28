Vi söker en engagerad boendestödjare
2026-01-28
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du ha ett meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik, och där du bidra till att stärka människors egen förmåga och delaktighet? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Boendestödet ingår i utförarverksamheten IFO öppenvård, stöd och förebyggande arbete där vi bl.a. erbjuder familjebehandling, ungdomsbehandling samt missbruksbehandling. Vi arbetar på bistånd från socialtjänstens myndighetsavdelning och har ett nära arbete med socialsekreterarna. Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Som boendestödjare går man hem till våra kunder och på ett pedagogiskt och motiverande sätt coachar dem i att planera och strukturera sin vardag. Vi stöttar våra kunder i vardagliga göromål, att planera inköp, olika typer av ärenden, i kontakt med myndigheter och vårdgivare, samt vid behov följa med på bokade möten. Boendestödet arbetar med metoden ESL, ett självständigt liv. Arbetet utgår från individens behov och inom ramen för det individuella uppdraget. Arbetet är mycket omväxlande och stimulerande samt kräver förmåga att kunna bedöma kundens behov för tillfället och anpassa stödet utefter aktuellt status.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du självständigt med det dagliga arbetet, med stöd av samordnare och chef och övriga i teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kundnära arbete i form av individuellt anpassat stöd såsom socialt stöd, struktur och ADL. Det huvudsakliga arbetet sker i kundens hem, men du kommer även att vara ansvarig i att stötta kunder till besök och i ärenden utanför hemmet. Vidare ansvarar du för att upprätta och följa upp dokumentation och journalföring runt kunderna. Arbetet baseras på ett systemteoretiskt förhållningssätt och utgår från individens behov. Utgångsläget är att inget är omöjligt förrän man försökt.
I rollen som boendestödjare arbetar du måndag till fredag dagtid, viss kvällsarbete förekommer. Kvalifikationer
• Du har relevant utbildning inom området exempelvis undersköterska.
• Du har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg inom psykiatrin.
• Du har kunskaper kring olika psykiatriska tillstånd och neuropsykiatriska funktionsvariationer.
• Då arbetet kräver dokumentation i social journal samt administrativa arbetsuppgifter mm ska du ha god datorvana samt behärska svenska språket väl i tal och skrift.
• Körkort (B) är ett krav.
• Meriterande är om du har utbildning i ESL och/ eller MI, lågaffektivt bemötande, suicidprevention.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start omgående, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 15/2.
För mer information kontakta:
Angelina Larsson, tf. Enhetschef, 085878 6211, angelina.larsson@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9710226