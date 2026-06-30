Vi söker en elevassistent till F-3
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Södertälje Visa alla pedagogjobb i Södertälje
2026-06-30
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Östertälje söker en engagerad och ansvarstagande elevassistent
Vittra Östertälje ligger i utkanten av Östertälje, i Södertälje kommun. Skolan är belägen intill skog och naturområden och vi har tillgång till utomhusgym, konstgräsplaner, elljusspår, idrottshall och Sörmlandsleden i direkt anslutning till skolan.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Din roll
Du kommer att arbeta som elevassistent i lågstadiet med ansvar för att stödja en elev under hela skoldagen och fritidsverksamheten.
Uppdraget innebär att du ger ett nära, individanpassat stöd i elevens vardag, omsorgsmässigt. Du hjälper eleven att delta i aktiviteter och känna trygghet i skoldagens alla moment.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Stöd i personlig omvårdnad och toalettbesök
Hjälp vid måltider
Att bidra till en trygg, förutsägbar och utvecklande dag för eleven
Du arbetar nära klassläraren, fritidspersonal och elevhälsa och är en viktig del i att skapa en fungerande helhet kring eleven.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Är trygg, lugn och ansvarstagande i din roll
Är flexibel, lyhörd och lösningsfokuserad
Har erfarenhet av arbete som elevassistent, undersköterska eller motsvarande till elev med behov av medicinskt stöd.
Har erfarenhet av, eller är trygg i att lära dig, medicinska moment
Har ett stort engagemang för barns utveckling och välmående
Har god samarbetsförmåga och trivs i nära arbete med både kollegor och elev
Tjänsten är på heltid och varar så länge eleven har behov.
Vill du veta mer om oss? Om du vill veta mer om Vittra Östertälje kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/ostertalje
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2026-07-30. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Katarina Montenius på telefon 070-536 15 06 eller mail; katarina.montenius@vittra.se
; eller biträdande rektor Anjali Srikkanth på telefon 072-740 23 73 eller mail: anjali.srikkanth@vittra.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
152 57 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Katarina Montenius katarina.montenius@vittra.se Jobbnummer
9985354