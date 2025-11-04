Vi söker en driven Säljare
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige
- Du kommer att ansvara för dina egna försäljningsmål och ska bidra till uppnåendet av företagets visioner med kort- och långsiktiga mål.
Dina kunder kommer att vara en blandning av privata entreprenörer, arkitekter, offentliga institutioner etc.
Du får det dagliga ansvaret för din egen försäljningsinsats.
Jobbet omfattar alla aspekter av en försäljares roll, som ex. uppbyggnad och utveckling av egen kund- och offertportfölj, rapportering och uppföljning, personlig försäljning etc.
Svenska Naturlekplatser AB erbjuder en tjänst där du
• blir en del av vårt säljteam
• får möjlighet att arbeta med försäljningens många aspekter på en mycket intressant marknad med stor potential
• får stort inflytande för era egna satsningar för att nå målet
• blir en del av ett framgångsrikt företag.
Du rapporterar till försäljningschefen. Individuell lönesättning.
Vem är du?
Vi tror att du har 5+ års erfarenhet av försäljning inom våra kundsegment. Försäljning till både offentliga och privata kunder/företag. Det kommer att vara en fördel om du även har erfarenhet av upphandlingsprocesser. Specifik branscherfarenhet är inte ett krav, men kommer att vara en fördel.
Du har affärsförståelse och vet vad kunder och kundnöjdhet betyder för verksamheten. Du måste vara van vid att prata med människor på alla nivåer.
Du skapar förtroende både internt och externt, och är väl medveten om vilken betydelse goda relationer har.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande. Så vänta inte med din ansökan.
Om Oss
Vi skapar lekfulla och inspirerande miljöer där fantasi och rörelse får fritt spelrum. Med tillverkning i Sverige och försäljning i Sverige, Danmark och Norge designar och bygger vi allt från små lekfulla detaljer till stora, skräddarsydda lösningar - alltid med högsta kvalitet och hållbarhet i fokus.
Eftersom vi har vår egen tillverkning i Sverige har vi full kontroll över både design och produktion, vilket gör att vi stolt kan bära märkningen Made in Sweden - en kvalitetsstämpel som blir allt viktigare. Hållbarhet genomsyrar vårt arbete, och vi arbetar aktivt med FN:s 17 globala mål för en bättre framtid.
Vår utrustning är mer än bara lekredskap - de är platser där barn och vuxna får utforska, utmana sig själva och ha roligt tillsammans. Var med och skapa en inspirerande och hållbar lekmiljö där rörelse och glädje står i centrum! Så ansöker du
