Vi söker en driven och engagerad reparatör till Swerock!
2025-08-12
Är du en skicklig reparatör med passion för tunga maskiner och vill bidra till hållbart byggande? Swerock, en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen, söker nu en jordnära och engagerad reparatör till deras verkstadsverksamhet inom Mobila enheter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som reparatör kommer du att utföra felsökningar, reparationer samt service och underhåll på entreprenadmaskiner, krossar, transportband och annan produktionsutrustning i våra täkter. Tillsammans med dina kollegor planerar ni kommande reparationer för att optimera produktionen. Tjänsten utgår från Swerocks verkstad i Önnestad, men innebär även arbete inom våra täkter i Skåne, Småland och Halland.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är positiv, driven och trivs med frihet under ansvar.
• Har lätt för att samarbeta i en mindre grupp samtidigt som du är självständig och van att ta egna initiativ.
• Har en relevant utbildning samt intresse av reparationer och underhåll av entreprenadfordon och maskiner.
• Kan hantera svetsutrustning.
• Innehar B-körkort (krav).
Har du erfarenhet av liknande arbete så är detta meriterande, annars så lär vi gärna upp rätt person. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Vi ser gärna att du har förarbevis för hjullastare, då viss maskinkörning kan förekomma.
• Kunskaper om produktionssystem, 5S, TPU eller liknande, samt erfarenhet av att styra rutinmässigt underhåll enligt schema.
Om verksamheten
Hos Swerock blir du en del av Peabkoncernen och delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle.
Swerock engagerar sig i sociala frågor och miljöfrågor för de människor som nu och i framtiden påverkas av det som de bygger och anlägger. De vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för att du delar Swerocks kärnvärden: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga, eftersom de är grundläggande för det de gör.
På Swerock finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Vill du bygga ett hållbart samhälle med Swerock?
Uppdraget är en rekrytering med anställning på Swerock.
Sök tjänsten redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Du är välkommen att kontakta oss på Uniflex vid eventuella frågor kring ansökan eller tjänsten, kontakta i första hand:
Stefan Flyktstefan.flykt@uniflex.se
076-525 24 79
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar de helhetslösningar som gör era projekt mer hållbara.
