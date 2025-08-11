Vi söker en driven och engagerad Fältservicetekniker
Kalmar Solutions AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2025-08-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Solutions AB i Karlstad
, Stockholm
, Ljungby
, Kramfors
eller i hela Sverige
Är du en problemlösande lagspelare med mekanisk erfarenhet från truckar, lastbilar eller entreprenadmaskiner? Är du utåtriktad och finner tillfredsställelse i att möta kunder och leverera bästa möjliga service? Har du lätt för att bemöta kunder och ge bra kundservice? Då är du den vi söker!
Nu söker vi en Servicetekniker på fältet som kan jobba självständigt hos kund samt söka nya kunder för att förstärka vårt team i Karlstad.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Som Servicetekniker kommer du att arbeta med service, underhåll och reparationer av främst truckar, men även andra typer av mobila arbetsfordon. Du kommer ta ett stort ansvar på plats hos kund och arbetar både självständigt och i team. En viktig del av rollen är att säkerställa kundnöjdhet genom god service och starka kundrelationer.
Dina ansvarsområden:
Utföra service och reparationer av diesel- och eltruckar samt andra förekommande maskiner inom vårt produktsortiment, och även maskiner av andra märken kan förekomma.
Hantera både planerade och akuta åtgärder gällande reparationer, service och förebyggande underhåll.
Säkerställa kundnöjdhet och bygga goda relationer med våra kunder.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och varierande arbete
Möjlighet att utvecklas tekniskt
En roll med mycket kundkontakt
Ett team med kompetenta och engagerade kollegor
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Gärna har minst två års erfarenhet inom fordonsteknik eller liknande relevant erfarenhet, gärna med erfarenhet av arbete med truckar, lastbilar eller entreprenadmaskiner.
Är tekniskt kunnig och har lätt för att lära dig nya saker
Är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga
Kan arbeta självständigt, ta eget ansvar och har en stark drivkraft
Är nyfiken och lösningsorienterad
Har god datavana
Har goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska
Har B-körkort (krav)
Meriterande:
Fordonsteknisk utbildning, eller annan utbildning mot tunga maskiner
Kunskaper inom el/fordonsel
Kunskap inom hydraulik
Erfarenhet av kundbemötande
Heta Arbeten-certifikat
Behörighet för arbete med arbetsplattform
SBF 127-behörighet
Traversförarutbildning
Övriga relevanta tekniska behörigheterDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig och ansvarstagande
Drivande och initiativtagande
Kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med kunder
Flexibel och anpassningsbar
Noggrann och kvalitetsmedveten
En lagspelare: Vi värdesätter förmågan att arbeta bra i team, dela med dig av din kunskap och bidra till en positiv arbetsmiljö. Vi tror att ett starkt team är avgörande för att lyckas och trivas i rollen som Servicetekniker.
Ytterligare information
Arbetsområde: Karlstad med omnejd. Resor kan förekomma.
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag.
Team: Du kommer att ingå i ett team med kompetenta kollegor och rapportera till Servicechef.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli vår nya Servicetekniker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till henrik.backstrom@kalmarglobal.com
snarast. Vi går igenom ansökningarna löpande.Om företaget
Kalmar Solutions AB är en heltäckande leverantör av lösningar för tung materialhantering. Vi erbjuder ett brett utbud av utrustning och tjänster för att optimera effektiviteten i godstransport och logistik. Våra värderingar präglas av kvalitet, kundfokus och innovation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: henrik.backstrom@kalmarglobal.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Solutions AB
(org.nr 556014-5418)
Nattvindsgatan 9 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9452772