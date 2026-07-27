Vi söker en driven Karriärcoach
Jobbie Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Karlshamn Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlshamn
2026-07-27
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Driven Karriärcoach
Plats: Bromölla, Sölvesborg
Anställningsform: 100% - tillsvidare
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Som karriärcoach blir du en nyckelperson som stödjer deltagare i att hitta jobb, utvecklas och nå sina mål. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger relationer och skapar verkliga möjligheter.Arbetsuppgifter
• Coachning och stöd för deltagare i jobbsökande och karriärutveckling
• Matchning mot arbetsgivare och uppföljning av arbetsplatser
• Kontakta företag och bygga nätverk i östra Skåne
• Bidra till ett välkomnande och professionellt kontor
• Samarbeta med kollegor och utveckla arbetssätt
Krav för tjänsten:
• Har flytande svenska och engelska (andra språk meriterande)
• Är självgående, drivande och engagerad i att hjälpa andra
•Lokalt förankrad på någon av orterna
• Är driven, lösningsfokuserad och motiverad
• Erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning är meriterande
Krav för att kunna arbeta hos oss:
Alternativ 1:
• Högskoleutbildning på minst 180 hp
• Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet
Alternativ 2:
• Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken, t.ex. arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning, HR
• Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt resultat
Vi erbjuder
• Flexibilitet och frihet under ansvar
• Varm, stöttande teamkänsla
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växa och påverka arbetssätt
• En roll där du verkligen gör skillnad för människorSå ansöker du
Skicka CV + personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som karriärcoach och vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: "Driven karriärcoach"
Observera: Endast kandidater som går vidare i urvalsprocessen kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Via mail
E-post: nadia@jobbie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driven Karriärcoach". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbie Sverige AB
(org.nr 559264-3273) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla, Sölvesborg Jobbnummer
10013404