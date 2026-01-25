Vi söker en driven Innesäljare till Comcenter i Jönköping!
2026-01-25
Vill du bli en del av ett stabilt team där laget går före jaget? Comcenter utökar nu och söker en Innesäljare till en varierad roll som kombinerar proaktiv mötesbokning, teknisk rådgivning och ansvar för vår företagsbutik. Är du redo att bli kundens bollplank och en del av Jönköpings vassaste kommunikationspartner?
Vad erbjuder vi?
Glädje, engagemang och ärlighet. Det är våra värdeord som vi lever efter såväl kollegor emellan som mot våra kunder. Vi är ett härligt gäng på 11 medarbetare i en ständigt växande organisation. Här arbetar vi med frihet under ansvar. Detta innebär att du verkligen kan vara med och påverka såväl din egen som företagets utveckling.
Vad rollen innebär
Som Innesäljare på Comcenter är du motorn i vår försäljningsorganisation. Din huvuduppgift är proaktiv bearbetning via telefon, där du håller en hög aktivitetsnivå för att identifiera nya affärsmöjligheter och boka kvalitativa kundmöten åt våra utesäljare. Du är den som öppnar möjligheter till nya samarbeten, med tiden finns möjlighet att du också får driva egna säljprocesser framåt.
Rollen är samtidigt betydligt bredare än så. Du ansvarar för vår företagsbutik. Det innebär allt från att ge professionell hårdvarurådgivning till besökare, till att sköta inköp av mobiltelefoner och administrera vår webbshop. För att ge dig de bästa förutsättningarna får du även följa med våra erfarna säljare ut på kundbesök, allt för att du ska få en helhetsförståelse för hur våra lösningar skapar verklig skillnad i praktiken.
Din profil
För att trivas i rollen som Innesäljare är du en person som älskar att prata med människor och har förmågan att skapa förtroende snabbt. Du drivs av att nå resultat och att arbeta mot uppsatta mål.
För att lyckas har du erfarenhet av försäljning eller kundservice och är bekväm med telefonen som verktyg. Arbetet kräver uthållighet, en positiv inställning vid motgångar samt god vana av digitala miljöer och CRM-system. Flytande svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Vem är du?
Vi söker en serviceorienterad relationsbyggare som trivs med att planera och styra sitt eget arbete. Du är en person som älskar att skapa kontakt med nya människor och ser varje telefonsamtal som en möjlighet att bygga en ny relation och skapa nya affärer. Din vilja att utvecklas och hitta de bästa lösningarna för kunden är central, och precis som vi värdesätter du att verkligen trivas på jobbet.
Om Comcenter - en del av Infracom
Comcenter är Jönköpings experter inom kommunikation, vi levererar allt från telefoni och molnbaserade växlar till mobilförstärkning och fiber. Vi förenklar kundernas vardag genom personlig service och teknisk expertis.
Som en del av den börsnoterade koncernen InfraCom får du det bästa av två världar: en familjär kultur med korta beslutsvägar kombinerat med styrkan i en organisation som omsätter ca 900 mkr och har över 300 medarbetare på fler än 20 kontor. Hos oss får du tryggheten i en innovativ miljö ansluten till kollektivavtal, med stora möjligheter att utvecklas i en verksamhet som äger sin egen infrastruktur.
Övrigt
Tjänsten utgår från Comcenters kontor i Jönköping.
Poolia ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, varmt välkommen! Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
https://karriar.poolia.se
