Vi söker en driven hallvärd till Kamux - Karlstad
Kamux AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlstad
2025-10-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kamux AB i Karlstad
Är du intresserad av bilar och drömmer om ett jobb i bilbranschen? Då kan det vara dig vi söker!
Att jobba som hallvärd
Du blir en viktig del i vårt fortsatta arbete med att utveckla och stärka varumärket. Vi jobbar märkesoberoende och hanterar en stor variation av modeller, årsmodeller och fabrikat. I rollen som hallvärd är typiska arbetsuppgifter att:
Hälsa kunder välkomna och se till att alla besökare blir sedda
Arbeta för att våra showrooms ger en inbjudande upplevelse, damma av bilar, säkerställa att alla bilar har prisskylt samt står uppställda enligt angivna regler
Assistera hantering av sommar- och vinterdäck
Supporta dina kollegor vid billeveranser
Supporta vid provkörningar och säkerställa den bästa körupplevelser kopplat till kundens behov
Administrativa uppgifter som exempelvis fotografering, modda bilar samt uppdatera biluppgifter och data på hemsidan
Hålla god ordning på parkeringen
Transportera bilar mellan butik, bilprovning och verkstäder
Utföra skickbeskrivningar och varudeklarationer
Tvätta bilar vid behov
Arbetstider varierar och helgarbete kan förekomma.
Att jobba på Kamux
Kamux är ett stort, börsnoterat företag som expanderat kraftigt i Sverige under de senaste åren och vi kommer fortsätta växa. Detta innebär att vi kan erbjuda en stabil arbetsplats. Personalen är otroligt viktig för oss. Vi värnar om att de anställda ska trivas och satsar mycket på att utbilda och coacha våra anställda så de ska ha de största möjligheterna att lyckas.
Är du den vi söker?
Tjänsten kräver att du har ett manuellt B-körkort och en slutförd gymnasieutbildning
Öppen, ärlig och positiv med en stark känsla för service
Vi månar om en god teamkänsla och därför är det viktigt att du har rätt attityd och kan identifiera dig med våra värderingar: Integritet, passion och innovation
Du har en strukturerad förmåga och ser fördelarna med att arbeta noggrant. Du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir gjorda enligt planering
Initiativrik och beredd på att göra det lilla extra för att kunden ska bli nöjd eller för att hjälpa en kollega
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där du blir en viktig del av vårt framgångsrika team. Hos oss får du en gedigen introduktionsutbildning och kontinuerlig coachning från din områdeschef för att säkerställa att du känner dig väl rustad för dina arbetsuppgifter. Vi tror på att ständigt växa och utvecklas, vilket är varför vi ger dig möjligheter att göra just det inom Kamux. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en plattform för personlig och professionell tillväxt.
Bli en del av Kamux - Ansök redan idag!
Vill du vara en del av vårt team i Karlstad? Skicka in ditt CV och personliga brev via länken så fort som möjligt men senast den 23e oktober. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag! Vänligen notera att vi enbart tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef stefan.fredriksson@kamux.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamux AB
(org.nr 556897-5725), http://kamux.se Kontakt
Stefan Fredriksson stefan.fredriksson@kamux.se Jobbnummer
9540543