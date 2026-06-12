Vi söker en Driftledare
Stenungsunds kommun / Chefsjobb / Stenungsund Visa alla chefsjobb i Stenungsund
2026-06-12
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Sektor Samhällsbyggnad har en central roll i att skapa en attraktiv och hållbar kommun, där människor trivs att bo och verka. Vi arbetar för att utveckla kommunen inom många olika områden; Bygg och miljö, Infrastruktur och Exploatering. Stenungsund är i ett spännande skede med utveckling av centrum, byggnation av nya bostäder och verksamhetsområden. Kommunens driftenhet står inför en period av utveckling, vi har satt höga mål för att kunna leverera säkra och farbara vägar samt god leveranssäkerhet av vårt vatten för att skapa trygghet och förtroende hos invånarna. Vi har förutsättningarna, men behöver fylla på med ytterligare kompetent personal och ser fram emot din ansökan.
Arbetsledare till VA-driften – vill du leda ett samhällsviktigt team?
Vill du ha en roll där du gör skillnad varje dag? Som arbetsledare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att säkra kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Du får leda ett kompetent team, planera insatser och bidra till utvecklingen av en verksamhet som är avgörande för både människor och miljö.
Vi ansvarar för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsnät – en samhällsviktig funktion som påverkar alla invånare, varje dag. Vår verksamhet är inne i en utvecklingsfas där vi arbetar för att stärka samverkan mellan olika roller och skapa ännu bättre strukturer för planering och genomförande.
Arbetsmiljön är alltid i fokus – vi vill att alla ska känna sig trygga och ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Hos oss får du vara med och påverka hur vi arbetar framåt och bidra till att bygga en kultur som präglas av samarbete och kvalitet.
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, och vi arbetar med stolthet för att säkerställa att varje invånare har tillgång till rent och säkert vatten. Det är ett ansvar som betyder mycket – både för människor och för miljön. Vi har också ett starkt fokus på hållbarhet och framtidens VA-lösningar, där vi ständigt söker nya sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som Driftledare för enhetens produktionsteam kommer du ansvara för 3 grävlag och en maskinförare som tillsammans genomför enhetens grävinsatser kopplat till i första hand ledningsnätet. Enheten är i en utvecklingsfas där vi ser ett behov av att med egna grävlag kunna genomföra kommunala projekt i egen regi. Du kommer svara för planering, genomförande och uppföljning/dokumentering av insatserna. Gruppen är en genomförandegrupp som tar emot beställningar från olika instanser inom kommunen och prioritering om vad, som skall göras och när, ligger på denna rollen.
Som stöd har du en enhetschef och en mindre stab med exempelvis en driftberedare.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ta ansvar för att leda och utveckla arbetet i fält. Du är en person som trivs med att vara nära verksamheten och säkerställa att planering och genomförande går hand i hand.
Vi tror att du har:
• Ledarskap i fält du kan skapa engagemang, ge tydliga instruktioner och följa upp arbetet direkt där det sker.
• Mod- du vågar ta beslut, hitta lösningar och agerar i chefens anda
• Coachande förhållningssätt du stöttar och utvecklar medarbetarna, ser individen bakom yrkesrollen och skapar förutsättningar för att alla ska lyckas.
• Förmåga att skapa struktur och följa upp du planerar, prioriterar och utvärderar för att nå bästa resultat. Kvalifikationer
• B -körkort
• Bas P/U (arbetsmiljöutbildning)
• Erfarenhet från entreprenadarbeten
Meriterande:
• Erfarenhet från VA branschen
• Erfarenhet från kommunal driftverksamhet
• Ledarskapsutbildning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9961255