Vi söker en Compiling Author till Siemens Energy!
Adecco Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Norrköping Visa alla marknadsföringsjobb i Norrköping
2025-12-11
Vi på Adecco söker nu en Compiling Author för uppdrag till vår världsledande teknikkund i Finspång, Siemens Energy! Har du erfarenhet av teknikinformation ser vi fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som Compiling Author hos vår kund Siemens Energy kommer du ingå i ett team som ansvarar för att skapa information och manualer för värmepumpar och gasturbiner som ska levereras till kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att strukturerat bidra till att skapa, sammanställa och leverera informationsprodukter
• Att arbeta med information i olika datasystem
• Utveckla och förbättra avdelningens arbete
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco med start i februari.
Om dig
För att passa bra och trivas i rollen ser vi gärna att du har kunskaper och erfarenheter av teknikinformation och gillar att arbeta strukturerat. Vidare ser vi gärna att du har:
• Utbildning inom teknik, system- eller datavetenskap.
• Erfarenhet av att arbeta med teknikinformation och att hantera stora mängder information.
• God datavana och erfarenhet av Excel, CMS, Jira och Confluence.
• God kommunikationsförmåga och kommunicerar på både svenska och engelska i tal och skrift.
• Arbetar strukturerat och lösningsfokuserat
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Vi på Adecco strävar efter att vara det självklara valet för våra konsulter och visa vägen till de bästa jobben.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Frida Olsson via Frida.Olsson@adecco.se
eller Jennie Karlsson via Jennie.Karlsson@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
