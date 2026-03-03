Vi söker en Commercial Assistant till Academic Work Stab!
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du kombinera studier med ett flexibelt etrajobb? Som Commercial Assistant hos Academic Work får du arbeta brett med contract support, administration och service i en internationell organisation. Välkommen in med din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som Commercial Assistant arbetar du cirka 1-1,5 dagar i veckan under kontorstid (08-17) och stöttar vår kommersiella avdelning med administration kring Academic Works contract support. Du arbetar enligt fastställda rutiner där du löpande administrerar, dokumenterar och följer upp olika uppgifter kopplade till kontrakt och ramavtal. Utöver detta levererar du service av hög kvalitet till våra interna medarbetare, då du även agerar First Line Support i frågor som faller under den kommersiella avdelningens ansvarsområde. Du kommer att arbeta i vårt interna ärendehanteringssystem och behöver kunna sätta dig in i ärenden av varierande komplexitet, vara lösningsorienterad och ha tät kontakt med kollegor på olika platser i Sverige.
En av våra Contract Assistants beskriver rollen så här:"Som Commercial Assistant får du chansen att arbeta självständigt i en bred roll som har både administrativa inslag och ett högt servicefokus! Om du vill få inblick i ramavtalsprocesser, ökad affärsförståelse och insyn i Academic Works processer på en övergripande nivå, är detta rollen för dig. Hos oss arbetar du flexibelt och kan planera dina pass själv, vilket gör det till ett perfekt extrajobb att kombinera med studier. Det passar dig som är engagerad och älskar att samarbeta med andra!"
Du erbjuds Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med engagerade kollegor och goda möjligheter till personlig utveckling. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter samarbete och framåtanda.Dina arbetsuppgifter
Löpande administrativa uppgifter kopplade till ramavtalen, till exempel dokumentation och uppföljning
Leverera högkvalitativ service till organisationen via vårt ärendehanteringssystem, där du informerar, ger råd och svarar på frågor relaterade till våra ramavtal
Arbeta i olika projekt för att utveckla och förbättra våra interna rutiner och processer
Övriga administrativa uppgifter kopplade till våra ramavtal eller vår säljorganisation
Vi söker dig som
Studerar inom ett relevant område och tar examen tidigast i juni 2028
Kan arbeta minst 16 timmar i veckan (vilka dagar bestäms utifrån behov och din studiesituation)
Har tidigare relevant arbetslivserfarenhet inom servicerelaterade uppgifter
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Har god dator- och systemvana
Vidare söker vi dig som personifierar vänlighet och ödmjukhet. Du är samvetsgrann, pålitlig och har en stark ansvarskänsla. Vidare ser vi att du är ambitiös, målinriktad och detaljfokuserad, samtidigt som du är organiserad och strukturerad. Du har ett tydligt självledarskap och förblir lugn och uthållig även i utmanande situationer.För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CYS5CC". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9775475