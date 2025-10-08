Vi söker en Byggnadsinspektör
2025-10-08
Är du vår nya medarbetare?
Önskar du att du hade ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och bidra till den spännande utvecklingen i Älvdalens kommun?
Om svaret är ja, tveka inte att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Tjänsten är placerad på Samhällsenheten, Älvdalens kommun där vi arbetar med fysisk planering, bygglov, miljöfrågor, exploatering, trafikplanering och förvaltning av gator och vägar, parker och annan mark.
Älvdalens kommun bjuder dessutom på ett rikt friluftsliv med bland annat skidåkning, jakt, fiske och naturupplevelser alldeles in på knuten.
Som byggnadsinspektör hos oss kommer du arbeta brett med bygglovsfrågor så som handläggning av bygglov, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. I arbetsuppgifterna ingår även tillsyn enligt PBL.
Bygglovsbeslut fattas i stor utsträckning på delegation, men du kommer också att föredra ärenden för nämnden. En stor del av arbetet består av att ge råd och upplysningar kring bygglovsprocessen till kommunmedborgare, konsulter, exploatörer och andra.
Vem söker vi?
För den här tjänsten är dina personliga egenskaper viktiga och för att trivas i rollen är du trygg, stabil och har självinsikt. Du är strukturerad och har förmåga att samarbeta med såväl kollegor som externa kontakter. Du förväntas ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter och arbeta självständigt med dina ärenden. För att lyckas i rollen som byggnadsinspektör har du god förmåga att muntligt och skriftligt förmedla information så att mottagaren förstår. Då merparten av arbetet utförs i digitala verksamhetssystem, behöver du känna dig trygg med arbete i digitala miljöer.
Vi söker dig som är byggnadsingenjör eller har motsvarande eftergymnasial utbildning inom byggnadsteknik, alternativt YH-utbildning till byggnadsinspektör. Du har erfarenhet av arbete som byggnadsinspektör eller erfarenhet från arbete inom byggbranschen, gärna i rollen som projektör, konstruktör eller i arbetsledande befattning.
Du ska kunna formulera dig väl i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i Sokigos verksamhetssystem eller erfarenhet från arbete i CAD-program.
Bra att veta
Då tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav. Då flertalet ärenden finns i Idre-området innebär det att en stor del av arbetstiden är förlagd dit.
Intervjuer kommer att ske löpande. Inledande intervju kan komma att ske digitalt. Tillträde sker efter överenskommelse.
Har du frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Kristin Haga.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
