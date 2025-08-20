Vi söker en bostadsanpassningshandläggare
2025-08-20
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
Individ och omsorgsförvaltningen bedriver vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsbegränsning inom Skurups Kommun. Verksamheten har fokus på att ha samlad kompetens av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och demensteam under samma tak. Närheten till varandra och bredden och djupet på all denna kompetens skapar möjlighet till bästa förutsättningar för kvalitet och service gentemot våra kommuninvånare.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Efter många år hos oss, kommer vår bostadsanpassningshandläggare att gå vidare till nya utmaningar. Därför söker vi nu en bostadsanpassningshandläggare till vård- och omsorg. Vill du arbeta med att göra vardagen mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättning? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad bostadsanpassningshandläggare till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som bostadsanpassningshandläggare ansvarar du för att utreda, bedöma och fatta beslut kring ansökningar om bostadsanpassningsbidrag enligt gällande lagstiftning. Arbetet innebär många kontakter med sökande, anhöriga, fastighetsägare och entreprenörer.
I tjänsten ingår bland annat att:
Handlägga ärenden från ansökan till beslut och uppföljning.
Göra hembesök och bedöma behov av anpassning.
Ta fram beslutsunderlag och säkerställa att åtgärderna är skäliga, ändamålsenliga och funktionella.
Samverka med olika aktörer för att hitta bästa lösningen för den enskilde.Kvalifikationer
Våra förväntningar på dig som söker är att du är positiv och framåtsträvande, stimuleras av utmaningar, och du har ett genuint intresse och engagemang att hjälpa människor till en mer självständig vardag. En viktig förutsättning för att du ska trivas i vårt arbetslag är ett gott och nära samarbete med chefer och kollegor, och att du själv är aktiv och verkar för att detta ska uppnås. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och flexibel, och att arbeta lösningsfokuserat är en självklarhet för dig.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom exempelvis arbetsterapi, byggteknik, samhällsplanering eller annan relevant utbildning.
God kännedom om bostadsanpassningslagen och/eller erfarenhet av handläggning inom offentlig verksamhet är meriterande.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är önskvärt då hembesök ingår.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.
Ett engagerat arbetslag med god samarbetskultur.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten Kontakt
Hemsjukvårdschef
Charlotte Lundqvist 0411-53 63 80 Jobbnummer
9467685