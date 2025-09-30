Vi söker en biträdande fritidsgårdschef på vikariat
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2025-09-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som biträdande fritidsgårdschef arbetar du tillsammans med fritidsgårdschefen med att driva fritidsgårdsverksamheten framåt. Du har personalansvar och arbetsmiljöansvar för delar av verksamheten. I uppdraget ingår att samverka kommunövergripande kring ungdomars fria tid samt med skola, organisationer och myndigheter.
Arbetet innebär att utifrån ett främjande perspektiv stötta verksamhetens arbetslag att bedriva fritidsgårdar och erbjuda möjligheter för våra ungdomar att förverkliga sina idéer och färdigheter. Vi vill stärka unga i deras utveckling genom det informella lärandet som sker i de olika verksamheterna.
Tjänsten är ett vikariat och behöver tillsättas skyndsamt. Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har examen inom pedagogik eller socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och är en trygg, tydlig och prestigelös ledare som skapar förutsättningar för medarbetare att växa. Som person är du positiv och har tidigare erfarenhet av fritidsgårdsverksamhet. Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, ta egna initiativ och är en god förebild.
För att lyckas i rollen är du en strukturerad person som kan ta fram kort- och långsiktiga planer och se verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Du har lätt att anpassa dig vid ändrade omständigheter, har ett flexibelt förhållningssätt och ser lösningar i stället för hinder. Du har kunskap om ungdomsfrågor och olika trender lokalt och nationellt.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 312/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fritidsgårdschef
Jonna Welin 0470-41014 Jobbnummer
9533176