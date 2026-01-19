Vi söker en Area Manager till SVP-PIP
Fresenius Kabi AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fresenius Kabi AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Tierp
eller i hela Sverige
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
På Fresenius Kabi AB är vi stolta över våra produkter och den påverkan vi har på människors liv. Vill du vara en del av en tillverkning i världsklass och verka i produktionens hjärta?
Vi söker nu en erfaren ledare med ett genuint tekniskt intresse till vår produktion på avdelningen SVP där vi tillverkar produkter som räddar liv!
Inom avdelning arbetar 70st skiftgående operatörer vars huvuduppgift är att tillverka intravenösa produkter. Som stöd till dessa operatörer arbetar en dagtidsorganisation bestående av tekniker, ingenjörer samt chefer.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som Area Manager kommer du ha en nyckelroll i att säkerställa effektiv drift och hög kvalitet inom vår avdelning. Ledning, planering och utveckling av produktionsområdet sker i enlighet med kvalitetspolicyn, GMP och gällande mål.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att:
Leda, styra och planera de tekniska förbättringarna och aktiviteterna inom området, i syfte att nå uppsatta mål
Planera, följa upp och utveckla maskinparken och dess syst
Säkerställa att utrustningen håller validerad status
Vara en drivande faktor vid implementering av ny utrustning och processer
Ansvara för avdelningens förebyggande samt avhjälpande underhåll
Din viktigaste uppgift blir att koppla ihop människa och teknik. Till din hjälp förfogar du över ett team med kompetenta tekniker och ingenjörer. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till produktionschefen.
Om dig
Vi söker dig som uppnår mål genom att förbättra flöden, utveckla verksamheten i samklang med nutiden och som är stolt över att leverera resultat. Du förstår att samarbete sker genom att vara en del av ett team, att fungera som förändringsagent och inspireras av tanken att allt kan förbättras i syfte att bidra till ett bättre liv för våra patienter.
Du som söker har:
Relevant utbildning/erfarenhet med tanke på den tekniska aspekten
Tidigare erfarenhet som chef/ledare inom industrin
Vana att arbeta med förändringsarbete som inbegriper både teknik och människor
Genuint intresse för teknik
Goda kunskaper i svenska/engelska i både tal och i skrift
Meriterande:
Erfarenhet av GMP
Då avdelningen står inför stora utmaningar i form av nya investeringar ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med projektOm tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna. Tillträde omgående.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande Produktionschef Viktor Ewald, viktor.ewald@fresenius-kabi.com
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058), http://www.fresenius-kabi.se Arbetsplats
Fresenius Kabi Jobbnummer
9691886