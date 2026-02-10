Vi söker en applikationsspecialist till Ditwin!
2026-02-10
Är du den där personen som kollegorna alltid vänder sig till när de kört fast i CAD-systemet? Har du tröttnat på att bara rita detaljer och vill istället fokusera på hur man arbetar smartast i systemen? Nu har du chansen att ta klivet till en nyckelroll hos Ditwin, där du hjälper svensk industri att digitalisera sin produktutveckling.
OM TJÄNSTEN
Som Applikationsspecialist hos Ditwin blir du länken mellan avancerad teknik och användarnas vardag. Istället för att sitta med egna konstruktionsprojekt, agerar du expertstöd åt Ditwins kunder. Din uppgift är att se till att de får ut maximalt värde av sin CAD-investering genom att optimera arbetsflöden och implementera framtidens lösningar.
Du erbjuds en dynamisk roll med möjlighet att kontinuerligt utvecklas och bli en av Sveriges vassaste CAD-experter. Du blir en viktig del i att driva digitaliseringen framåt i svensk industri.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du arbetar med att optimera kunders CAD-användning genom att hålla dig uppdaterad på den senaste tekniken, utveckla strategier och metoder, agera expertstöd samt utbilda användare.
• Strategi & Metodutveckling: Du sätter upp planer för "Best Practices", definierar processer och automatiserar arbetsflöden.
• Framtidsspaning: Du håller dig ajour med nyheter i CAD-världen och vägleder kunder kring vilka verktyg som faktiskt skapar affärsnytta.
• Expertstöd & Support: Du agerar "Super User" och hjälper kunder med allt från installation och konfiguration till komplex problemlösning.
• Utbildning: Du håller inspirerande kurser och workshops för både nybörjare och avancerade användare.
VI SÖKER DIG SOM
idag arbetar som konstruktör, CAD-administratör eller metodutvecklare men känner att du har "bottnat" i din nuvarande roll. Du drivs av att förstå systemens fulla potential och har en naturlig förmåga att förklara komplex teknik på ett begripligt sätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Minst 3-5 års erfarenhet av CAD-arbete.
• Djup teknisk förståelse (erfarenhet av NX eller Catia är starkt meriterande).
• Förståelse för kopplingen mellan CAD och PLM (erfarenhet av Teamcenter eller Aras ses som ett stort plus).
• En pedagogisk och social ådra - du trivs i konsultrollen och gillar att nätverka.
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då du arbetar med både lokala och internationella kontakter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Ditwin är ett konsultföretag som hjälper industriföretag att öka effektiviteten, konkurrenskraften och minska miljöpåverkan genom att nyttja de digitala verktygens möjligheter i utvecklings- och produktionsprocessen. Vi har lång erfarenhet av att jobba med företag inom både tillverkningsindustrin och processindustrin. Vår kunskap om och stor förståelse för de utmaningar branscherna står inför gör att vi kan skapa värde för våra kunder. Genom ett nära samarbete med Siemens Digital Industries Software erbjuder vi marknadsledande programvaror. Våra kontor finns i Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Delsbo och Östersund. Varaktighet, arbetstid, etc.
