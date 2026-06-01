Vi söker en aktiv personlig assistent
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker personlig assistent till en 6 årig kille med bland annat autismspektrumtillstånd och Adhd. I arbetet ingår det att ständigt vara aktiv och påhittig med honom. Han är väldigt aktiv av sig och behöver stimuleras både i hem- och utemiljö. I arbetet så finns det dagar med skratt och bus men också tillfällen där din roll är att förebygga och hantera frustrationer och problemskapande situationer. Därför är det viktigt att alltid vara uppmärksam på hans mående och vara följsam i olika miljöer. Assistera med att tolka, förklara och förmedla omgivningen är av stor vikt.
I denna tjänst ingår att även stödja honom med alla vardagsbestyr där det ingår att hjälpa med samtliga hushållssysslor. I rollen ingår det att stödja och hjälpa med mat, dusch, blöjbyte, personlig hygien, kommunikation etcetera. Viktigt att även tänka på är att vår uppdragsgivare är infektionskänslig och har förkylningsastma.
Du behöver ha följande egenskaper/intressen:
• Tycka om att vara ute
• Att kunna vara påhittig
• Kunna behålla lugnet i alla situationer
• Tycka om att ha ett aktivt jobb
• Ha barnasinne kvar
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av TAAK
• Erfarenhet av Autism och Adhd
• Flytande svenska i tal och skrift
Har du tidigare erfarenhet av arbete med autism och utåtagerande beteende är detta en merit. Ett krav är att du har förmåga att läsa av situationer och uppdragsgivarens mående samt agera utifrån det. Du behöver vara vid god hälsa då han är aktiv av sig hela dygnet. Som person är du lugn och stabil och trygg i dig själv.
Arbetstiderna är varierande och arbetspassen är förlagda till dag, eftermiddag, kväll samt helg enligt ett rullande schema. Rökning är inte tillåten under arbetstid på denna arbetsplats. Eftersom hund kan förekomma i arbetsmiljön är det viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur. Det är också viktigt att undvika användning av starka dofter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Karvan Chian karvan@primaomsorg.se 0722829325
9939000