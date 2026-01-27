Vi söker en Administratör till Wiksténs Fastigheter!
2026-01-27
Wiksténs Fastigheter är ett anrikt fastighetsbolag med historia sedan 1950. Idag äger, förvaltar och utvecklar vi närmare 1 000 lägenheter och över 30 000 kvadratmeter näringslokaler. Det gör oss till Bodens största privata fastighetsägare och en stark aktör i stadens samhällsutveckling.Dina arbetsuppgifter
Som administratör bidrar du varje dag till vårt arbete med att bygga Bodens framtida samhälle, alltid med kunden och hyresgästen i fokus. Du säkerställer att vardagen fungerar smidigt och att både kunder och hyresgäster känner sig trygga och väl omhändertagna.
Arbetet är dagtid på vardagar mellan 07.00-16.00.
På vårt kontor ansvarar administrationen för hyresadministration, ekonomi, IT, personal och kvalitetssäkring. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Kundkontakt och hyresadministration Hantera frågor och ärenden samt administrera uthyrning, kontrakt och nyckelhantering.
Ekonomi och lönehantering Hantera bokföring, fakturering, hyresinbetalningar samt löneadministration och statistik.
Digitala system och kvalitetssäkring Delta i administration och uppdatering av hemsidor samt vårt kvalitets- och miljöledningssystem.
Energiuppföljning Samla in mätdata, ta fram statistik och bistå med underlag till verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och trivs med att ha kontakt med människor, både kollegor och kunder. Du är strukturerad, ansvarstagande och kan självständigt driva ditt arbete framåt.
Krav:
Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Behärskar engelska, både i tal och skrift
God datorvana som stödjer det dagliga administrativa arbetet
Meriterande:
Utbildning och/eller erfarenhet inom ekonomiadministration och lönehantering
Erfarenhet inom hyres - och fastighetsbranschen
Erfarenhet av kundservice
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det intressant?
Hos Wiksténs Fastigheter får du en roll med variation, ansvar och utvecklingsmöjligheter i ett ständigt växande företag. Du blir en del av ett engagerat team där din insats bidrar till att vardagen fungerar smidigt för både kollegor och kunder.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 20 februari, men urval och intervjuer sker löpande. Detta innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sysselsättningsgrad: 100 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning på sex månader.
Lönevillkor: Enligt överenskommelse.
Tillträde: Snarast.
Har du frågor om oss, rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta administrationsansvarig Åsa Sundström på asa@wikstens.se
eller på telefon 0921-13821.
