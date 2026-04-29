Vi söker en administratör för kunds räkning
2026-04-29
Administratör sökes med omgående start för kunds räkning
För kunds räkning söker vi nu en administratör till ett konsultuppdrag hos en kund i Bankeryd. Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco, som ansvarar för hela konsultprocessen och är din arbetsgivare under uppdragstiden. Start sker snarast möjligt och uppdraget sträcker sig preliminärt till 30:e juni. Däremot finns tjänsten ute hos kund att söka, så det här är en fantastisk möjlighet för dig att komma in, visa framfötter och söka tjänsten direkt hos kunden. Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Din huvudsakliga uppgift kommer vara att flytta artiklar från en exellfil till systemet IFS. Vi söker därför dig som har god systemvana och flytande svenska, men även väldigt noggran. Det är meriterande om du har jobbat i IFS-system tidigare, men inget krav. Kunden tillverkar konsumentprodukter för hem och renovering och där finns både produktion, lager och kontor. Du kommer att tillhöra kontoret.
Krav för tjänsten
• Du är strukturerad, noggrann och uthållig, och ser till att arbetsuppgifter blir ordentligt slutförda utan genvägar.
• Öppen, social och tillgänglig, med en naturlig förmåga att ta initiativ och ta ansvar.
• Svenska på modersmålsnivå och engelska på grundläggande nivå.
• Systemvana
Meriterande
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Jobbat i IFS system
• Relevant utbildning inom administration
Om Adecco
Adecco är en av världens största HR-leverantörer med fokus på individens utveckling och kundens behov. Vi erbjuder skräddarsydda personal-, bemannings- och rekryteringslösningar samt interimstjänster. Hos oss får du trygga villkor och förmåner såsom kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, terminalglasögon, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön.
KontaktFrågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen?
Kontakta ansvarig rekryterare: Antoanella Mallo - antoanella.mallo@adecco.se
Frågor om registrering?
Kontakta supporten: info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Adecco Kontakt
Recruiter
Antoanella Mallo Antoanella.Mallo@adecco.se Jobbnummer
9883268