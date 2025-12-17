Vi söker en Administratör/Ekonomiassistent till LK Gräv

Sparc Group AB (publ) / Ekonomiassistentjobb / Kumla
2025-12-17


Vill du arbeta i en roll där du får ansvar, variation och möjlighet att påverka - samtidigt som du blir en del av ett jordnära och härligt gäng? Då kan det här vara jobbet för dig!
Spårentreprenör Lars K Gräv AB fortsätter växa och söker nu en driven, social och strukturerad administratör/ekonomiassistent som vill vara navet i vår administration och en viktig del av företagets utveckling. Hos oss får du arbeta i ett prestigelöst och hjälpsamt team där din insats gör skillnad varje dag.
Om rollenI rollen som ekonomiassistent ansvarar du för löpande ekonomiadministration, fakturahantering och bokföring. Du stöttar även företaget i det dagliga administrativa arbetet och är en viktig länk för att säkerställa att allt fungerar smidigt. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Kumla, och som spindeln i nätet i verksamheten är det önskvärt att du arbetar på plats fyra dagar i veckan
Vad du kommer att göra hos oss:
Sköta kund- och leverantörsreskontra

Fakturering och ekonomiska underlag

Löneadministration och tidrapporter

Boka boenden för personal vid projekt

Planera och boka företagsevent (julbord m.m.)

Boka utbildningar och kurser

Administrativt stöd i vardagen och kontakt med personal, kunder och leverantörer

Vi söker dig som
Har 3 års erfarenhet av administration och ekonomi

Självgående i kund- och leverantörsreskontra

Är noggrann, strukturerad och självgående

Trivs med ansvar och många kontaktytor

Är lösningsorienterad

God datorvana och ser fördelen med att arbeta i olika system

Flytande i svenska i både tal och skrift

Meriterande:

Excel/Office

Byggdagboken

Fortnox

Vi erbjuder
Familjär stämning och korta beslutsvägar

Varierad roll med stort ansvar

Utvecklingsmöjligheter

Trevliga kollegor och trygg arbetsmiljö

Friskvårdsbidrag

Placering: Kumla
Om LK GrävBolaget är en erfaren och specialiserad spårentreprenör med fokus på spår- och markarbeten inom järnvägssektorn. Med över 20 års branscherfarenhet har LK Gräv etablerat sig som en pålitlig partner för såväl offentliga som privata kunder. Tjänsteutbudet omfattar bland annat buskröjning, spårläggning, slipersbyten, underhåll, snöröjning samt olika typer av markarbeten. Bolaget har särskild kompetens inom service och renovering av spår, inklusive arbeten med elledningar och annan spårinfrastruktur.
Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sparc Group AB (publ) (org.nr 559320-0347)

Arbetsplats
Sparc Group AB

Kontakt
Annelie Lindblom
annelie.lindblom@sparcgroup.se
0704903876

Jobbnummer
9650868

