Vi söker en Administratör/Ekonomiassistent till LK Gräv
2026-01-08
Vill du arbeta i en roll där du får ansvar, variation och möjlighet att påverka - samtidigt som du blir en del av ett jordnära och härligt gäng? Då kan det här vara jobbet för dig!
Spårentreprenör Lars K Gräv AB fortsätter växa och söker nu en driven, social och strukturerad administratör/ekonomiassistent som vill vara navet i vår administration och en viktig del av företagets utveckling. Hos oss får du arbeta i ett prestigelöst och hjälpsamt team där din insats gör skillnad varje dag.
Om rollenI rollen som ekonomiassistent ansvarar du för löpande ekonomiadministration, fakturahantering och bokföring. Du stöttar även företaget i det dagliga administrativa arbetet och är en viktig länk för att säkerställa att allt fungerar smidigt. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Kumla, och som spindeln i nätet i verksamheten är det önskvärt att du arbetar på plats fyra dagar i veckan
Vad du kommer att göra hos oss:
Sköta kund- och leverantörsreskontra
Fakturering och ekonomiska underlag
Löneadministration och tidrapporter
Boka boenden för personal vid projekt
Planera och boka företagsevent (julbord m.m.)
Boka utbildningar och kurser
Administrativt stöd i vardagen och kontakt med personal, kunder och leverantörer
Vi söker dig som
Har 3 års erfarenhet av administration och ekonomi
Självgående i kund- och leverantörsreskontra
Är noggrann, strukturerad och självgående
Trivs med ansvar och många kontaktytor
Är lösningsorienterad
God datorvana och ser fördelen med att arbeta i olika system
Flytande i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Excel/Office
Byggdagboken
Fortnox
Vi erbjuder
Familjär stämning och korta beslutsvägar
Varierad roll med stort ansvar
Utvecklingsmöjligheter
Trevliga kollegor och trygg arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag
Placering: Kumla
Om LK GrävBolaget är en erfaren och specialiserad spårentreprenör med fokus på spår- och markarbeten inom järnvägssektorn. Med över 20 års branscherfarenhet har LK Gräv etablerat sig som en pålitlig partner för såväl offentliga som privata kunder. Tjänsteutbudet omfattar bland annat buskröjning, spårläggning, slipersbyten, underhåll, snöröjning samt olika typer av markarbeten. Bolaget har särskild kompetens inom service och renovering av spår, inklusive arbeten med elledningar och annan spårinfrastruktur.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se 0704903876
9674752