Vi söker en administatör med öga för detaljer!
Posti Logistics Staffing AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-01-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås
, Ulricehamn
, Tranemo
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och noggrann person med öga för detaljer. Du gillar att gräva i detaljer och lämnar inget åt slumpen. Är du en person som trivs med siffror, data och struktur, och som tar eget ansvar för att arbetet blir korrekt utfört? Då kan detta vara rollen för dig.
I rollen arbetar du med administrativt stöd i flera processer och har en viktig funktion i hanteringen av produkt- och orderinformation. Du arbetar självständigt men har samtidigt många kontaktytor.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Artikelupplägg och artikelstruktur
• Hantering av artiklar och produktinformation, inklusive ifyllande och uppdatering av Excel-filer
• Placering och uppföljning av orders mot leverantörer samt hantering av orderbekräftelser
• Leveransbevakning och uppföljning gentemot leverantörer
• Leverantörs- och kundkommunikation
• Hantering och kvalitetssäkring av text, bilder och strukturerad produktdata
• Excel-arbete, både enklare och mer avancerade uppgifter
• Övriga administrativa uppgifter enligt behov
Anställningsform: Anställd via Posti och arbetar ute hos kund, med möjlighet till att på sikt bli direktanställd. I vissa fall kan direktrekrytering bli aktuellt redan från start.
Ort: Borås
Omfattning: HeltidProfil
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och en stark känsla för kvalitet. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att arbeta metodiskt, även när uppgifterna kräver precision och tålamod. Du tar ägarskap för ditt arbete och ser till att saker blir rätt från början.
Vi söker dig som har:
• God förståelse för administrativt arbete
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet, framför allt Excel
• God vana av Outlook och e-posthantering
• God förmåga att uttrycka dig i skrift på både svenska och engelska
• Ett noggrant, strukturerat och självgående arbetssätt
• Erfarenhet av orderhantering, artikelupplägg och produktinformation.
Låter detta som en roll för dig? Sök tjänsten redan idag, urvalet sker löpnade! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com Jobbnummer
9685468