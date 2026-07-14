Vi söker elmontörer
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Växjö Visa alla installationselektrikerjobb i Växjö
2026-07-14
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom el- och industribranschen med fokus på att hyra ut tekniker, instrumentpersonal och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom energi, industri och infrastruktur. Vi har över 300+ anställda elektriker/tekniker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.
Elmontörer sökes – Bygg framtidens energilösningar
Vill du arbeta i en framtidsbransch med modern teknik, varierande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter?
Nu söker vi på eLinked elmontörer till ett ledande företag inom stationer och ställverk för energibranschen.
Vi söker dig som har cirka 2–3 års erfarenhet inom el och som vill utvecklas vidare i en stabil och tekniskt spännande miljö.
Om rollen
Som elmontör arbetar du med montering och installation av elektriska och mekaniska komponenter i stationer och ställverk.
Arbetet sker både självständigt och i team tillsammans med andra montörer, ledande montörer och samordnare.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Montering och byggnation av elskåp
Installation av komponenter i stationer och ställverk
Elinstallation efter ritning, kopplingsschema och enlinjeschema
Kabeldragning och inkoppling
Viss felsökning och problemlösning
Mekaniskt montage av tekniska komponenter
Arbetet sker i en modern, säker och välorganiserad produktionsmiljö med fokus på kvalitet och samarbete.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 07:00–16:00.
Vi söker dig som
Har elutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har cirka 2–3 års erfarenhet inom elinstallation eller montage
Kan läsa elritningar och kopplingsscheman
Talar svenska eller engelska
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande om du tidigare arbetat med:
Ställverk
Industrimontage
Elskåpsbyggnation
Automation eller industriinstallationer
eLinked erbjuder:
God lön baserat på bakgrund och erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov
Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Ett stort kontaktnät i elbranschen
Trevliga aktiviteter med företaget
God uppföljning och möjlighet till kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande och tjänster kan tillsättas innan annonsen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
352 30 VÄXJÖ Kontakt
Hr & Inköpschef
Linus Borszeki linus@elinked.se +46768616366 Jobbnummer
10002824