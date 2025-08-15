Vi söker elevresurs/lärare i fritidshem
Älvdalens kommun / Barnskötarjobb / Älvdalen Visa alla barnskötarjobb i Älvdalen
2025-08-15
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvdalens kommun i Älvdalen
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för våra yngsta invånare.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola och skola ännu bättre!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder vi som arbetsgivare:
• Reflektions- och planeringstid i enhetens arbetslag
• Kollegialt lärande och handledning
• Möjlighet till karriärtjänst
• Bland annat friskvårdstimme eller friskvårdspeng
• Digitala verktyg
I Älvdalens kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet.
Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Våra 5 förskolor och 4 skolor är fördelade på tätorterna Idre, Särna och Älvdalen.
På Rots skola går ca 120 elever i åk F-6.
Vi söker nu en ny medarbetare som elevresurs och lärare i fritidshem under läsåret 25/26.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som elevresurs/lärare i fritidshem hos oss på Älvdalsskolan kommer du ingå i ett arbetslag på cirka 5 personer. Arbetet innebär arbete i såväl grupp som självständigt.
Du kommer planera, genomföra och utvärdera aktiviteter samt stötta och hjälpa barn i såväl grupp som enskilt.
Du kommer att ha daglig kontakt med vårdnadshavare.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen som elevresurs/lärare i fritidshem hos oss har du förmågan att skapa kontaktvägar och underhålla relationer hos såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Du har även god förståelse för hur barn tar till sig kunskap utifrån sina olika förutsättningar. Du är tydlig och strukturerad, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter eller nya förutsättningar och behov. Du kan se verksamhetens bästa och agerar i enlighet med det i alla situationer.
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem.
Det är även meriterande med arbetserfarenhet som elevresurs eller som lärare i fritidshem.
Du kan förmedla dig i svenska i såväl tal som skrift.
Bra att veta
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Tillträde 20250901, eller efter överenskommelse.
Registerutdrag kommer begäras.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/87". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens kommun
(org.nr 212000-2197) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Rots Skola Kontakt
Anneli Grubb 0251-31300 Jobbnummer
9460566