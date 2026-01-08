Vi söker elektronikmontörer inför hösten
Vi söker nu skickliga elektronikmontörer med erfarenhet av elektronik och ellära, samt kunskaper inom lödning och kretskortsmontering. Du kommer att ansvara för montering och sammansättning av elektroniska komponenter och kretskort. Arbetet innebär att läsa och följa tekniska ritningar och instruktioner för att säkerställa högsta kvalitet på slutprodukterna. Du kommer också att arbeta med felsökning och reparation av elektronikprodukter vid behov.
Din bakgrund och erfarenhet
För att lyckas i denna roll, bör du ha tidigare erfarenhet inom elektroniksammanställning och god kunskap om mekaniska och elektroniska system. Erfarenhet av lödning och arbete med kretskort är ett krav. Det är viktigt att du är noggrann och metodisk i ditt arbetssätt, och har öga för detaljer för att säkerställa att alla komponenter är korrekt placerade och fungerar som de ska.
Vi söker drivna och självständiga individer som tar ansvar för sitt arbete och strävar efter att leverera högkvalitativa resultat. Du bör vara en problemlösare med förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter också att du är flexibel och anpassningsbar till förändringar samt att du har en god kommunikationsförmåga.Om företaget
Företagen är ledande aktörer i sin bransch.
Ansökan och urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen att bli en del av vårt dynamiska team! Så ansöker du
