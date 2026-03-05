Vi söker elektrikerlärling
Emilios El & Byggentreprenad AB / Installationselektrikerjobb / Haninge Visa alla installationselektrikerjobb i Haninge
2026-03-05
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emilios El & Byggentreprenad AB i Haninge
Vi söker Elektrikerlärling!
Vill du kickstarta din karriär inom elbranschen och utvecklas tillsammans med erfarna elektriker? Vi på Emilios El & Byggentreprenad AB arbetar med service, entreprenad och installation inom både privat- och företagssektorn. Hos oss står kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet alltid i fokus, och vi söker nu en engagerad elektrikerlärling som vill bli en del av vårt team.
Som elektrikerlärling kommer du att arbeta tillsammans med våra erfarna elektriker och assistera vid elinstallationer i bostäder och kommersiella fastigheter. Du får vara med vid nyinstallationer, ombyggnationer och serviceuppdrag samt delta i felsökning och reparationer. Tjänsten ger dig möjlighet att utveckla dina praktiska färdigheter samtidigt som du får en djupare förståelse för branschens regler och säkerhetsföreskrifter.
Vi söker dig som som är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra. Du är driven, vill lära dig yrket från grunden och trivs med att arbeta både självständigt och i team. B-körkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder en trygg anställning med handledning av erfarna elektriker och goda möjligheter till vidareutveckling inom företaget. Du blir en del av ett engagerat och trevligt arbetslag där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Arbetsort är Stockholm, tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@emiliosel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: Info@emiliosel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emilios El & Byggentreprenad AB
(org.nr 556958-0284) Jobbnummer
9780180