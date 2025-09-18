Vi söker elektriker - ledande montörer

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Västerås
2025-09-18


Vi söker ledande montörer inom el - för uppdrag hos en av Sveriges största aktörer

Har du erfarenhet som ledande montör och trivs i en roll där du får ta ansvar, leda team och driva projekt framåt? Vi söker just nu ledande montörer till ett längre uppdrag - med möjlighet till anställning direkt hos kund.


Om uppdraget

Uppdraget är hos en av Sveriges största aktörer inom tekniska installationer och entreprenader, med projekt inom bland annat kommersiella fastigheter, industri och samhällsbyggnad.

Du kommer att vara en nyckelperson på plats, och leda ett team på cirka 10 elektriker.


Publiceringsdatum
2025-09-18

Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i teamet

Följa upp arbetets kvalitet, tempo och säkerhet

Delta i installationsarbetet vid behov

Kommunicera med platsledning och projektledare

Säkerställa att projektet följer ritningar, tidsplan och materialflöde

Rapportera framdrift och avvikelser



Vi söker dig som:

Har minst 4-5 års erfarenhet som ledande montör

Är trygg i att leda andra och fatta beslut på plats

Har god teknisk förståelse inom elinstallationer

Kan läsa och tolka ritningar

Har vana vid samordning med andra yrkesgrupper

Har B-körkort

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet från större entreprenadprojekt

Arbetat i samverkan med tekniska konsulter och beställare



Vi erbjuder:

Tillsvidareanställning med marknadsmässig lön

Kollektivavtal (Installationsavtalet) med trygga villkor

Resor/traktamente enligt avtal

Personlig arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov

Tjänstepension, försäkringar via Fora

Friskvårdsbidrag och tillgång till gym

God arbetsmiljö och återkommande sociala aktiviteter

Vem är du?
Du är en praktiskt lagd problemlösare som trivs i tekniskt krävande miljöer. Som person är du självgående, ansvarstagande och har god samarbetsförmågaDu arbetar strukturerat och ser säkerhet som en självklarhet.

Så ansöker du
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Välkommen till eLinked - där din kompetens gör skillnad!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sevgi Yilmaz
sevgi@recman.elinked.se

Jobbnummer
9516141

