Vi söker elektriker - ledande montörer
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Västerås Visa alla installationselektrikerjobb i Västerås
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker ledande montörer inom el - för uppdrag hos en av Sveriges största aktörer
Har du erfarenhet som ledande montör och trivs i en roll där du får ta ansvar, leda team och driva projekt framåt? Vi söker just nu ledande montörer till ett längre uppdrag - med möjlighet till anställning direkt hos kund.
Om uppdraget
Uppdraget är hos en av Sveriges största aktörer inom tekniska installationer och entreprenader, med projekt inom bland annat kommersiella fastigheter, industri och samhällsbyggnad.
Du kommer att vara en nyckelperson på plats, och leda ett team på cirka 10 elektriker. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i teamet
Följa upp arbetets kvalitet, tempo och säkerhet
Delta i installationsarbetet vid behov
Kommunicera med platsledning och projektledare
Säkerställa att projektet följer ritningar, tidsplan och materialflöde
Rapportera framdrift och avvikelser
Vi söker dig som:
Har minst 4-5 års erfarenhet som ledande montör
Är trygg i att leda andra och fatta beslut på plats
Har god teknisk förståelse inom elinstallationer
Kan läsa och tolka ritningar
Har vana vid samordning med andra yrkesgrupper
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från större entreprenadprojekt
Arbetat i samverkan med tekniska konsulter och beställare
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med marknadsmässig lön
Kollektivavtal (Installationsavtalet) med trygga villkor
Resor/traktamente enligt avtal
Personlig arbetstelefon och dator/surfplatta vid behov
Tjänstepension, försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag och tillgång till gym
God arbetsmiljö och återkommande sociala aktiviteter
Vem är du?
Du är en praktiskt lagd problemlösare som trivs i tekniskt krävande miljöer. Som person är du självgående, ansvarstagande och har god samarbetsförmågaDu arbetar strukturerat och ser säkerhet som en självklarhet.Så ansöker du
Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Välkommen till eLinked - där din kompetens gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@recman.elinked.se Jobbnummer
9516141