Vi söker ekonomistudenter med erfarenhet av bokföring
En växande redovisningsbyrå i Västerås söker nu två ekonomistudenter för ett långsiktigt konsultuppdrag inom löpande bokföring. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett litet, sammansvetsat team. Perfekt för dig som är självgående och vill utvecklas inom redovisning. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en mindre redovisningsbyrå i Västerås som arbetar med löpande bokföring för ett flertal företag. Teamet består av tre personer och arbetsmiljön är öppen, social och präglas av nära samarbete och mycket kundkontakt.
I takt med att kundbasen växer har arbetsbelastningen ökat, och för att komma ikapp med eftersläpande bokföring söker vi nu två ekonomistudenter.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund. Uppdraget är långsiktigt med start omgående, och du kommer att arbeta deltid på plats på kundens kontor.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med:
• Löpande bokföring och kontering
• Sortering och matchning av transaktioner utifrån kontoutdrag
• Inmatning i bokföringssystem
• Upprättande av månadsrapporter
• Kundkontakt vid drop-in
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar ekonomi på universitet eller högskola med minst 1,5 år kvar av dina studier
• Tidigare arbetslivserfarenhet av löpande bokföring och kontering
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från redovisningsbyrå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social och kommunikativ
• Noggrann
• Självgående
• Initiativtagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
