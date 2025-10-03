Vi söker ekonomiansvarig för kunds räkning
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vill ha en roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka? Vi på Posti Logistics söker nu en ekonomiansvarig till en av våra kunder i Jönköping. Här blir du en central del av organisationen och får arbeta både operativt och strategiskt med ekonomi.Om tjänsten
I rollen kommer du att ansvara för företagets ekonomifunktion i sin helhet. Du kommer att arbeta med allt från löpande redovisning och avstämningar till rapportering, analyser och stöd till ledningens beslutsfattande. Rollen passar dig som vill kombinera vardagliga rutiner med att utveckla processer och bidra till långsiktig tillväxt.
Arbetsuppgifter som kan förekomma:
Bokföring, avstämningar och reskontrahantering
Likviditetsplanering och kassaflödesanalyser
Månads- och årsbokslut
Skatte- och momsdeklarationerÖvrig information
Tjänsten är på heltid och placerad i Jönköping
Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Svenska och engelska på god nivå är ett kravProfil
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi och några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har goda kunskaper i redovisning, bokslut och rapportering och är van vid att arbeta i ekonomisystem och i Excel.
För att passa in i rollen tror vi att du är en person som uppskattar struktur och ordning, men samtidigt har förmågan att se till helheten. Självständighet och ansvarstagande kommer naturligt för dig, och du trivs i en miljö där du får fatta egna beslut och driva arbetet framåt. Samtidigt är du kommunikativ och samarbetar gärna med andra - du delar med dig av din kunskap och är prestigelös i ditt sätt att arbeta.
I den här rollen kommer du till din rätt om du gillar att varva detaljerat och noggrant arbete med att lyfta blicken och bidra till långsiktiga förbättringar. Du motiveras av att vara en nyckelperson, där din insats har stor betydelse för både den dagliga verksamheten och för företagets fortsatta utveckling. Ersättning
