Vi söker ekonomer till Stadsserviceförvaltningen

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Inom verksamhetsområdet stab och kund finns flera viktiga stödfunktioner som riktar sig till hela staden, både internt och externt. Här hittar du bland annat invånarservice, posthantering, administration och verksamhetsutveckling. Inom området ligger också enheten för verksamhetsstöd som ansvarar för frågor som rör förvaltningens ekonomi och budget, styrning och ledning, inköp och upphandling, juridik, nämndadministration, arkiv, säkerhetsarbete och uppföljning.
Vi söker nu dig som är ekonom och som vill arbeta verksamhetsnära med kvalificerat ekonomiskt stöd och bidra till en stabil och transparent ekonomi inom Stadsserviceförvaltningen.
Du tillhör ekonomifunktionen som är en del av enheten verksamhetsstöd och arbetar tillsammans med erfarna kollegor. I rollen är du ett professionellt stöd till förvaltningens verksamhets - och enhetschefer.
Verksamheten är idag till stor del intäktsfinansierad genom ett internt köp- och säljsystem. För närvarande pågår en översyn kring framtida finansieringsmodell, där du kommer att vara delaktig.
Serviceförvaltningen och Tekniska förvaltningen slogs samman till Stadsserviceförvaltningen i september 2024. Nu fortsätter vi utveckla arbetssätt och ekonomistyrning inför nästa steg. Nästa år bildas en gemensam Stadsservicenämnd av dagens två nämnder. Vi är nu inne i ett spännande skede med uppdraget att omformera och utveckla enheten inför denna nämndsammanslagning. Vill du vara med på denna resa?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Säkerställa god ekonomisk uppföljning, kontroll och kvalitet
• Ta fram resultatrapporter, analyser och beslutsunderlag
• Vara ett aktivt stöd i budget-, prognos- och bokslutsarbete
• Genomföra ekonomiska utredningar och fördjupade analyser
• Delta i gemensamma ekonomiprocesser och utvecklingsarbete inom förvaltningen och staden
Arbetet sker i nära dialog med verksamheten och präglas av samverkan, struktur och framtidsfokus.
Du arbetar i stadens ekonomisystem Unit4 ERP, inköps- och fakturahanteringssystemet Proceedo samt uppföljningsverktyget Hypergene.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig
• Erfarenhet av kvalificerat redovisnings- och controllerarbete
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God systemvana och erfarenhet av arbete i ekonomisystem
• Erfarenhet av kommunal ekonomi är meriterande.
För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och levererar med kvalitet även under perioder med hög arbetsbelastning.
Du har god analytisk förmåga och kan självständigt tolka ekonomisk information samt omsätta den i tydliga och relevanta beslutsunderlag. Du ser sambanden mellan ekonomi, verksamhet och mål.
Du är pedagogisk och kan förklara ekonomiska samband på ett sätt som är anpassat efter mottagaren. Ditt bemötande är professionellt och förtroendeskapande, och du trivs med att jobba tillsammans med andra.
