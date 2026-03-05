Vi söker efter en lagermedarbetare!
2026-03-05
Är du en ansvarstagande och noggrann person som kanske har erfarenhet av att arbeta på lager? Sök jobb som lagermedarbetare hos oss!
Nu söker vi en medarbetare för ett vikariat på vårt lager. Vi söker dig som är ordningsam, stresstålig och strukturerad. Du får gärna ha erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare då det är meriterande.
Som lagermedarbetare hos oss kommer du i huvudsak att arbeta med:
Plockning och packning
Order- och returhantering
In- och utleveranser samt varupåfyllnad
Anställningen avser ett vikariat med tillträde omgående fram till den 31 augusti på heltid. Det finns även goda möjligheter till förlängning.
Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag kl. 07:00 - 15:45. Under arbetstoppar kan dock helgarbete förekomma och vid behov kan arbetet börja kl 06:00.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 119 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 39 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Härdgatan 35
432 84 VARBERG
432 84 VARBERG Arbetsplats
Iduna
HR-administratör
Jessica Pettersson HR@iduna.se
