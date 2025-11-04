Vi söker efter en kvinnlig personlig assistent
2025-11-04
Är du vår nästa stjärna? Sök då till vår kvinnliga kund som bor på landet utanför Trollhättan.
Vi söker dig som vill ge det lilla extra på jobbet. Du ska ha en hög arbetsmoral, samt vara trygg och flexibel.
Då kunden har dubbelassistans delar av sin assistans är det viktigt att samarbetet fungerar bra mellan dig och kunden, samt övriga assistenter.
Du ska kunna bada och ej vara pälsallergiker. Kunden har medfödda funktionsvariationer EP och är i behov av tillsyn och hjälp dygnet runt.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara bl a. daglig omsorg, matlagning, stöttning i intressen och aktiviteter, skötsel av hygien och hem och hushåll.
Krav på körkort då kunden bor i egen stuga på föräldrarnas gård utanför Trollhättan.
Detta är ett vikariat på ca 78% ca 1 år.
Du bör kunna vara tillgänlig för bredvidgång i December. Dag, kväll, vaken natt rullas på schemat.
E-post: jobba@aoassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Personlig assistent vikariat"".
(org.nr 556908-8148)
Linda Lundin 0725335674
Linda Lundin 0725335674 Jobbnummer
9588854