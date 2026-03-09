Vi söker efter en erfaren svetsare!
Du har erfarenhet av manuell svetsning inom MIG,MAG & TIG
Du har erfarenhet av svetsning i rostfritt och svartstål
Du behärskar ritningsläsning
Du är noggrann, pålitlig och initiativrik
Du arbetar självständigt men fungerar även väl i grupp
Du behärskar svenska språket i tal och skrift och på engelska är kravProfil
Du kommer att arbeta med tillverkning av olika produkter, därför ställs det höga krav på goda kunskaper i ritningsläsning samt materialkännedom.
Ett högt säkerhetstänkande och en stark vilja att uppnå satta mål är utmärkande karaktärsdrag hos dig.
Dina sociala förmågor är viktiga för oss, du är öppen, lyhörd och tydlig.
Du trivs i att driva och planera din egen dag och i självständiga arbetsuppgifter som ställer krav på struktur.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som grovarbetare är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef, goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön Ersättning
